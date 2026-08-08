Atlanta United, interesse concreto per Morata: la MLS accelera e valuta il colpo dopo il mancato arrivo di Lukaku

L’Atlanta United continua a guardare con attenzione al mercato europeo e, dopo aver sondato Romelu Lukaku nelle scorse settimane, ha messo nel mirino Álvaro Morata. Il club di MLS, che aveva avviato i primi contatti con l’entourage del belga prima della sua apertura al Fenerbahçe, ora valuta con decisione l’attaccante del Como, protagonista di una sessione di mercato ricca di interessamenti.

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Morata, infatti, è stato cercato da diverse destinazioni internazionali: Arabia Saudita, Emirati Arabi, Messico e anche dal Deportivo La Coruña, che ha provato a riportarlo in Spagna. L’idea MLS rappresenta dunque una nuova possibilità, ma resta da capire se lo spagnolo deciderà di aprire alla proposta statunitense o preferirà restare in Europa, dove potrebbe ancora giocarsi le sue carte.

L’interesse dell’Atlanta United arriva in un momento in cui la pista Lukaku si è raffreddata: il belga, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha dato un’apertura totale al trasferimento in Turchia e il Fenerbahçe ha già avviato contatti diretti con il suo entourage. Una mossa che ha spinto il club americano a virare su un nuovo profilo per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo le ultime indicazioni, l’Atlanta ha manifestato un interesse concreto per Morata, valutando la possibilità di portarlo in MLS come nuovo volto del progetto tecnico. Lo spagnolo, reduce da una stagione positiva e ancora al centro di numerose attenzioni, dovrà ora decidere se prendere in considerazione la destinazione americana o se restare legato al Como e al calcio europeo.

La situazione è in evoluzione: l’Atlanta United osserva, Morata riflette e il mercato continua a muoversi attorno a uno dei nomi più richiesti di questa estate.

E IL COMO?

Il Como continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo dopo una stagione complicata per Moise Kean, chiusa senza gol in campionato. La dirigenza lariana vuole aggiungere al reparto un profilo capace di garantire continuità realizzativa e prestazioni solide accanto a Douvikas, e il nome di Kean resta un sogno dichiarato, nonostante la ferma opposizione della Fiorentina, che al momento non apre alla sua cessione.

Il Como, dunque, si trova davanti a un bivio: da un lato il sogno Moise Kean, dall’altro la necessità di programmare il futuro di Morata e di costruire un reparto offensivo più competitivo. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il progetto tecnico lariano.