Vlahovic, ore calde: attende il passo finale dell’Atlético Madrid che lo tratta, mentre il Besiktas aspetta una risposta

Dusan Vlahovic è sempre più vicino a definire il proprio futuro. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, la sensazione è che il centravanti serbo stia entrando nelle ore decisive: non vuole attendere la fine di agosto e si prepara a scegliere la prossima tappa della sua carriera, valutando le proposte già presenti sul tavolo.

Il suo entourage sta lavorando per individuare la direzione più adatta, consapevole che un ritorno alla Juventus appare oggi improbabile alle cifre richieste dal giocatore. Per riaprire quella porta servirebbe un ingaggio sensibilmente più basso, scenario che al momento non sembra realistico. Vlahovic, dunque, è pronto a prendere una decisione e a iniziare la sua nuova stagione altrove.

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L’offerta del Besiktas

Tra le proposte arrivate nelle ultime settimane, quella del Besiktas è la più concreta sul piano economico. Il club turco, su indicazione del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, grande estimatore del serbo dai tempi della Fiorentina, ha messo sul tavolo un’offerta importante:

8 milioni di euro a stagione ,

, contratto triennale con opzione ,

, bonus alla firma molto ricco.

Nonostante ciò, Vlahovic non ha ancora dato una risposta. Il Besiktas vuole una decisione rapida e non intende aspettare all’infinito, ma il serbo continua a monitorare altre situazioni nei top campionati europei prima di pronunciarsi.

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I contatti con l’Atlético Madrid

Nella mente di Vlahovic, la pista Atlético Madrid resta la più affascinante. I Colchoneros stanno parlando con il suo entourage, ma non hanno ancora affondato il colpo: prima vogliono liberare la casella dell’attaccante occupata da Sorloth, obiettivo che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Juventus.

Il piano dell’Atlético è chiaro: fuori Sorloth, dentro Vlahovic. Tuttavia, il club sta valutando internamente se procedere comunque, anche a prescindere dal futuro del norvegese, considerando che il serbo è disponibile a parametro zero.

Situazione da monitorare

La decisione finale di Vlahovic è attesa nei prossimi giorni. Il serbo vuole chiudere il cerchio e iniziare la sua nuova avventura senza trascinare la scelta fino a fine mercato. Le prossime ore saranno decisive per capire se accetterà la proposta del Besiktas o se l’Atlético Madrid farà finalmente il passo decisivo.