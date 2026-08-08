Il Frosinone riporta in Serie A Aleksa Terzic: è fatta! Chi è il colpo sulla fascia dei ciociari, storia e caratteristiche tecniche

Il Frosinone ha definito il ritorno in Serie A di Aleksa Terzic: ecco chi è, storia e caratteristiche tecniche del terzino

Il calciomercato del Frosinone piazza un importante colpo di scena per rinforzare la propria corsia difensiva. La società ciociara è infatti a un passo dal concludere l’ingaggio di Aleksa Terzić, terzino sinistro serbo classe 1999 con un passato già consolidato nel calcio italiano. Le trattative tra le parti si trovano in una fase avanzata e il giocatore si appresta a diventare a breve un nuovo rinforzo a disposizione della formazione giallazzurra. Lo riporta Sky.

L’operazione è stata impostata a titolo definitivo, a testimonianza della volontà del club di investire in maniera concreta sul profilo del laterale balcanico. Il Frosinone si assicura così un innesto di elevata affidabilità tattica e di provata esperienza per affrontare al meglio la stagione.

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Chi è Aleksa Terzić: la carriera e il profilo del terzino serbo

Nato a Belgrado nel 1999, Aleksa Terzić si è formato nel florido settore giovanile della Stella Rossa, club con cui ha esordito tra i professionisti prima di attirare le attenzioni dei club europei. Il suo primo approdo in Italia è avvenuto nel 2019 grazie alla Fiorentina, che lo ha acquistato a titolo definitivo. Durante la sua permanenza in Italia ha disputato stagioni in Serie A con la maglia viola e ha vissuto un’esperienza in prestito all’Empoli, dimostrando buone qualità sia in fase di ripiegamento sia in propulsione offensiva.

Successivamente, il difensore ha proseguito la sua carriera internazionale trasferendosi al Red Bull Salisburgo, dove ha avuto modo di competere ai massimi livelli europei accumulando presenze nelle coppe continentali. Il suo valore è testimoniato anche dalle convocazioni nella Nazionale maggiore della Serbia, arrivati dopo aver compiuto l’intera trafila nelle selezioni giovanili del suo Paese.

Dal punto di vista tecnico e tattico, Terzić è un terzino sinistro di spinta, caratterizzato da grande forza fisica, corsa e precisione nei traversoni. La sua duttilità gli consente di agire sia in una difesa a quattro sia come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque, garantendo solidità e soluzioni dinamiche lungo la corsia mancina.