Chi è Wisdom Amey, nuovo difensore del Frosinone proveniente dal Bologna. La sua storia e il suo identikit tecnico

Chi è Wisdom Amey, la storia e l’identikit tecnico del nuovo difensore del Frosinone in arrivo dal Bologna. Quello che c’è da sapere

Il Frosinone muove passi concreti per puntellare il proprio reparto arretrato, assicurandosi uno dei profili giovani più interessanti del panorama calcistico nazionale. La dirigenza ciociara ha infatti definito un’operazione lampo per la retroguardia, raggiungendo un’intesa di massima per il trasferimento del promettente difensore centrale di proprietà del Bologna, Wisdom Amey.

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A rivelare i dettagli della trattativa in stato ormai caldissimo è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano. I vertici del club gialloblù hanno lavorato intensamente sotto traccia per superare la concorrenza e garantire allo staff tecnico una valida alternativa fisica e di prospettiva per affrontare al meglio la nuova stagione di Serie A.

La formula del trasferimento: prolungamento e prestito secco

L’operazione che condurrà il calciatore nel Lazio si strutturerà attraverso una precisa formula burocratica, studiata meticolosamente per soddisfare le esigenze di entrambe le società coinvolte nel negoziato. Prima di completare il suo trasferimento formale, il talentuoso classe 2005 firmerà un rinnovo contrattuale con gli emiliani, blindando il proprio legame con la società rossoblù e certificando la grande stima che la dirigenza felsinea nutre nei suoi confronti in ottica futura.

Subito dopo la firma sul prolungamento, il ragazzo si trasferirà ufficialmente al Frosinone in prestito secco fino al termine della stagione. La decisione di optare per una cessione a titolo temporaneo e priva di opzioni future è stata fortemente caldeggiata dal Bologna, desideroso di mantenere il pieno controllo sul cartellino del difensore. Di conseguenza, nell’accordo non è presente alcuna clausola di riscatto, sancendo così il rientro automatico del centrale in Emilia non appena si sarà conclusa l’annata calcistica.

L’identikit di Wisdom Amey: freschezza per la difesa gialloblù

L’innesto di Amey risponde perfettamente alla filosofia societaria del Frosinone, da sempre un ambiente ideale per la crescita e la valorizzazione dei giovani provenienti dai vivai dei grandi club. Nonostante la giovane età, il centrale vanta già doti fisiche imponenti e una spiccata duttilità tattica, caratteristiche fondamentali che gli permetteranno di integrarsi rapidamente nei meccanismi della nuova squadra.

Per la compagine frusinate si tratta di un innesto di assoluto valore per aumentare le rotazioni difensive, mentre per il giocatore rappresenterà il trampolino di lancio ideale per accumulare minuti ed esperienza nel calcio dei grandi. Lo scambio dei documenti ufficiali tra i club è atteso nelle prossime ore, a cui seguiranno le visite mediche di rito e l’annuncio ufficiale.