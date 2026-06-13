Mondiali 2026: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali. Chi gioca stasera e dove vedere le partite su DAZN e Rai. Guida alla diretta tv

Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi dei Mondiali 2026. Chi gioca stasera e dove vedere le partite dei Mondiali FIFA tra DAZN e Rai.

Finalmente ci siamo: la competizione calcistica più attesa è finalmente arrivata. A partire da queste sera, inizieranno i Mondiali in USA, Messico e Canada. Ci attendono tre settimane di passione: le giornate saranno scandite dalle prodezze dei grandi campioni che fanno parte delle varie spedizioni.

In questo articolo facciamo chiarezza su dove vedere le partite dei mondiali, visto che non saranno trasmesse da un unico mittente. Ecco tutte le info da sapere.

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Mondiali 2026, chi gioca stasera: sabato 13 giugno 2026

03.00 Stati Uniti-Paraguay (Mondiali) – DAZN

– DAZN 21.00 Qatar-Svizzera (Mondiali) – DAZN

Chi gioca domani, domenica 14 giugno

00.00 Brasile-Marocco (Mondiali) – DAZN e RAI 1

– DAZN e RAI 1 03.00 Haiti-Scozia (Mondiali) – DAZN

– DAZN 06.00 Australia-Turchia (Mondiali) – DAZN

– DAZN 19.00 Germania-Curaçao (Mondiali) – DAZN

– DAZN 22.00 Olanda-Giappone (Mondiali) – DAZN e RAI 1

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