Diomande, Joao Mario e Mastantuono: le tre operazioni di calciomercato che forse vi siete persi oggi

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e si parla solo delle trattative in corso e quelle potenziali che ci potrebbe essere. Ecco le tre possibili operazioni:

DIOMANDE-REAL MADRID

Il Real Madrid ha deciso di accelerare per Yan Diomande, uno dei talenti più richiesti del calcio europeo. Nelle ultime ore emissari del club spagnolo si sono recati in Germania per anticipare la concorrenza e presentare al giocatore una proposta di contratto quinquennale. Diomande ha espresso gradimento per la destinazione madrilena, mentre il Paris Saint‑Germain, pur interessato da tempo, non è ancora riuscito a trovare un accordo economico con il Lipsia. Sullo sfondo restano Manchester City e Arsenal, che hanno chiesto informazioni ma al momento non sembrano intenzionati a spingere con decisione. I Blancos vogliono chiudere rapidamente, prima che la situazione si complichi con nuovi inserimenti.

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MASTANTUONO-FIORENTINA

Parallelamente, la Fiorentina sogna un colpo di prospettiva di livello mondiale. Fabio Paratici sta infatti valutando la possibilità di portare in viola Franco Mastantuono, talento classe 2007 acquistato dal Real Madrid ma finora poco utilizzato. I rapporti tra il dirigente gigliato e il club spagnolo sono ottimi e nelle ultime ore sono stati avviati i primi contatti per capire margini e fattibilità dell’operazione. La concorrenza non manca, ma la Fiorentina punta a convincere il Real offrendo al giovane argentino un ruolo centrale e continuità in Serie A.

FIORENTINA-JOAO MARIO

Il club viola è particolarmente attivo sul mercato: per Joao Mario è già stata presentata un’offerta ufficiale alla Juventus, e la sensazione è che la trattativa possa entrare nella fase decisiva a breve. I contatti proseguono e la distanza economica viene considerata colmabile. Sul tavolo c’è una proposta da 1 milione per il prestito oneroso e 8 milioni per il diritto di riscatto. Paratici vuole chiudere prima dell’inizio del campionato, evitando l’inserimento di altre pretendenti.