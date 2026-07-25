Francesco Camarda trascina il Milan in amichevole: prestazione da leader, un segnale forte per rossoneri e Nazionale

Francesco Camarda si è preso il Milan di Ruben Amorim in una sola sera. Al Celtic Park di Glasgow, nella prima amichevole del precampionato, il classe 2008 ha firmato una doppietta decisiva nel 2-2 contro il Celtic, trasformando un test estivo in un manifesto sul suo futuro rossonero.

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Il Milan, sotto di due gol all’intervallo per gli errori in impostazione di Pavlovic e Ricci, sembrava avviato verso una sconfitta annunciata contro una squadra già più avanti nella preparazione. Poi, all’inizio della ripresa, entra Camarda e cambia la partita. Al 47’ si procura un rigore con una giocata di grande personalità e lo trasforma con freddezza, spiazzando il portiere. Pochi minuti dopo, al 52’, completa la rimonta con un colpo di testa perfetto su cross di Chukwueze dalla destra, certificando il 2-2 e una serata da protagonista assoluto.

La prestazione arriva pochi giorni dopo il rinnovo di contratto fino al 2031, con opzione, segno di una fiducia profonda da parte del club. E proprio al termine della gara, Amorim ha tolto ogni dubbio sul futuro del ragazzo: “Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Camarda rimarrà con noi questa stagione“.

Parole che chiudono definitivamente il capitolo prestito, nonostante le richieste arrivate da diverse squadre di Serie A e dall’estero, e che trasformano il talento cresciuto nel vivaio in una pedina reale del progetto tecnico. Camarda, dal canto suo, ha definito la doppietta “un punto di partenza”, sottolineando l’orgoglio per il rinnovo e la voglia di lavorare ogni giorno per il Milan.

Per i rossoneri, in cerca di nuova identità con Amorim, questa amichevole lascia un messaggio chiaro: il futuro passa anche dai piedi (e dalla testa) di Francesco Camarda.