Rodri diventa un’idea concreta per il PSG: contatti con il City e riflessioni interne su un colpo che può cambiare il centrocampo

Il PSG continua a monitorare con attenzione il mercato internazionale e, nelle ultime settimane, ha rivolto lo sguardo verso uno dei centrocampisti più influenti del panorama europeo: Rodri, fresco campione del mondo con la Spagna. Il giocatore del Manchester City è attualmente impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto con il club inglese, ma l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto, lasciando aperti spiragli che il Paris Saint‑Germain sta valutando con grande interesse.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo quanto riportato da RMC Sport, la dirigenza parigina avrebbe già preso contatto con il Manchester City per ottenere informazioni preliminari sulle condizioni di un’eventuale operazione. Si tratta di un passo formale, utile a comprendere margini, costi e disponibilità del club inglese, che considera Rodri un elemento centrale del proprio progetto tecnico. Nonostante ciò, il PSG non vuole farsi trovare impreparato qualora la situazione dovesse evolvere in modo favorevole.

Curiosamente, l’ingaggio di un centrocampista non figurava tra le priorità del Paris Saint‑Germain per questa sessione estiva. La società aveva orientato le proprie strategie su altri reparti, ma il profilo di Rodri rappresenta una opportunità di mercato troppo rilevante per essere ignorata. Il vincitore del Pallone d’Oro spagnolo, infatti, è considerato uno dei giocatori più completi e determinanti del calcio moderno: leadership, qualità nel palleggio, capacità di lettura e continuità di rendimento lo rendono un elemento ideale per qualsiasi progetto ambizioso.

Il PSG, dunque, non ha ancora avviato una trattativa formale, ma continua a monitorare la situazione con grande attenzione. Molto dipenderà dall’esito delle discussioni tra Rodri e il Manchester City: se il rinnovo dovesse tardare o complicarsi, il club francese potrebbe decidere di muoversi con decisione, trasformando un semplice sondaggio in una vera e propria operazione di mercato.



