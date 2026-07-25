Tottenham, De Zerbi tuona dopo il caso Bergvall: «Chi non è felice e orgoglioso di stare qui deve andare via!»

Tottenham, Roberto De Zerbi ha commentato così il caso Bergvall: ecco le dichiarazioni del tecnico italiano

Tensione e messaggi chiarissimi all’interno dello spogliatoio del Tottenham. Il tecnico Roberto De Zerbi ha voluto fissare paletti rigidissimi in merito all’atteggiamento dei propri calciatori, in particolar modo a margine delle ultime indiscrezioni relative al futuro del centrocampista svedese Lucas Bergvall. Con una posizione ferma e diretta, l’allenatore italiano ha dichiarato: “Sono stato molto chiaro fin dall’inizio della mia esperienza al Tottenham. Ho detto: chi non vuole restare al Tottenham? Chi non è felice, chi non è orgoglioso di stare qui, deve andare via”.

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L’interesse del Nottingham Forest e la filosofia di De Zerbi

Al centro delle trame di mercato c’è il giovane mediano giunto a Londra nel 2024 dal Djurgården, finito con decisione nel mirino del Nottingham Forest. Gli Spurs hanno già provveduto a rispedire al mittente una prima offerta ufficiale da 38 milioni di sterline, ma il club inglese appare pronto a rilanciare fino a quota 45 milioni di sterline.

Riguardo alla gestione del gruppo e alla tenuta mentale della squadra, De Zerbi ha ribadito un concetto chiave della sua filosofia: “Voglio giocatori orgogliosi e felici di restare qui, che scendano in campo al Tottenham Hotspur Stadium con una grande motivazione. Perché oggi nel calcio, se si pensa anche al Mondiale, la motivazione fa la differenza. La motivazione è essere felici di appartenere a una squadra”.

Aumento della concorrenza e il futuro dello svedese

La permanenza di Bergvall resta legata a un imminente confronto tra le parti. L’ex tecnico del Brighton ha ammesso di non aver ancora affrontato direttamente la questione con il classe 2006, utilizzato con il contagocce nel finale della scorsa stagione: “Non ho ancora parlato con Lucas. Lo farò nei prossimi giorni e prenderemo la decisione migliore per il club, per Lucas, per me e per tutti noi, senza problemi. Lucas è un grandissimo talento”.

L’affollamento a centrocampo è peraltro aumentato dopo i rilevanti investimenti societari che hanno portato in dote Sandro Tonali e Mateus Fernandes. A riguardo, il mister ha evidenziato: “Ci sarà una grande competizione per giocare perché, alla fine, penso che avremo due giocatori per ogni posizione. Se vuole restare, sarò felice”.

Le manovre del Tottenham: focus sul reparto avanzato

Le operazioni in entrata degli Spurs non si fermano qui. Dopo aver rinforzato il pacchetto difensivo con gli innesti di Jan Paul van Hecke, Andy Robertson e Marcos Senesi, il club sposterà il proprio raggio d’azione sul reparto offensivo.

In merito agli sviluppi della sessione estiva, De Zerbi ha concluso: “Prima di tutto penso che il nostro mercato non sia ancora finito. Dobbiamo completarlo, dobbiamo prendere ancora un paio di giocatori, forse di più, forse non meno, ma sicuramente un paio di elementi”.