Pirlo ct Italia, un campione del mondo per rilanciare la Nazionale: sulle orme di Meazza, Zoff e non solo… Tutti i precedenti

Andrea Pirlo sarà il prossimo commissario tecnico dell’Italia, la nuova missione azzurra dopo il Mondiale vinto da calciatore nel 2006: in 8 prima di lui

Andrea Pirlo si avvicina alla panchina della Nazionale italiana. L’ex allenatore della Juventus dovrà prima risolvere il contratto con lo United FC Dubai, poi sarà libero di firmare con la FIGC e iniziare ufficialmente il nuovo percorso da commissario tecnico dell’Italia.

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Per Pirlo si tratterebbe di una sfida dal peso enorme. Da calciatore ha vinto il Mondiale 2006 con la maglia azzurra, diventando uno dei simboli tecnici di quella squadra. Da allenatore, invece, avrebbe la missione di riportare l’Italia alla fase finale di una Coppa del Mondo dopo le ultime 3 edizioni consecutive mancate.

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Pirlo ct Italia, quanti campioni del mondo sono diventati ct?

La storia azzurra offre diversi precedenti. Se si considera il criterio più stretto, cioè calciatori campioni del mondo con l’Italia diventati poi commissari tecnici o guide tecniche della Nazionale maggiore, prima di Andrea Pirlo è accaduto 4 volte.

I nomi sono quelli di Alfredo Foni, campione del mondo nel 1938 e poi alla guida dell’Italia tra 1957 e 1958; Giovanni Ferrari, bicampione del mondo nel 1934 e nel 1938, successivamente ct tra 1960 e 1961; Dino Zoff, capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982 e commissario tecnico dal 1998 al 2000, fino alla finale di Euro 2000; e Gennaro Gattuso, campione del mondo nel 2006 e poi nominato ct della Nazionale.

In questo senso, se l’arrivo di Pirlo venisse ufficializzato, l’ex centrocampista diventerebbe il quinto campione del mondo azzurro a sedersi sulla panchina dell’Italia.

Italia, il conteggio più ampio sale a 8 precedenti

C’è poi una lettura più larga, che comprende anche le vecchie Commissioni Tecniche e gli incarichi da “allenatore” o direttore tecnico della Nazionale nei primi decenni della storia azzurra. In questo caso, i precedenti salgono a 8.

A Foni, Ferrari, Zoff e Gattuso si aggiungono infatti Giampiero Combi, Giuseppe Meazza, Silvio Piola e Angelo Schiavio, tutti protagonisti da calciatori nelle vittorie mondiali dell’Italia e poi coinvolti, con ruoli diversi, nella gestione tecnica della Nazionale.

Pirlo ct Italia, una scelta tra storia e futuro

La possibile nomina di Pirlo avrebbe quindi un forte valore simbolico. L’Italia si affiderebbe a un campione del mondo per provare a ricostruire la propria identità e riaprire un ciclo vincente.

Il passato da calciatore non basta da solo a garantire risultati, ma il richiamo storico è evidente: dopo aver guidato il centrocampo azzurro in campo, Pirlo potrebbe ora essere chiamato a guidare l’intero progetto tecnico della Nazionale dalla panchina.