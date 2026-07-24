Tragedia a Barcellona, drammatico incidente sul lavoro al cantiere dello Spotify Camp Nou: muore un operaio 54enne

Tragedia a Barcellona, operaio 54enne muore durante i lavori di ristrutturazione del Camp Nou

Dramma in Spagna nella giornata odierna, dove un grave incidente sul lavoro ha insanguinato il cantiere dedicato ai lavori di ristrutturazione dello Spotify Camp Nou, lo storico impianto del Barcellona. A perdere la vita è stato un operaio di 54 anni, rimasto vittima di un violento impatto mentre si trovava al lavoro all’interno dell’area interessata dai complessi interventi di riqualificazione dello stadio blaugrana.

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La dinamica dell’incidente e i primi soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dall’agenzia EFE, l’uomo sarebbe stato violentemente colpito durante lo svolgimento delle sue mansioni all’interno del cantiere nel corso del pomeriggio. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e del personale sanitario giunto sul posto, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate purtroppo fatali per l’operaio cinquantaquattrenne, per il quale i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’episodio ha scosso profondamente le centinaia di lavoratori impegnati quotidianamente nel grandioso progetto di ammodernamento dell’impianto catalano, uno dei cantieri edili più imponenti e monitorati d’Europa.

Aperta un’indagine: accertamenti sulle responsabilità e sulla sicurezza

A seguito del fatale incidente, le autorità locali si sono immediatamente attivate per avviare le procedure investigative previste dalla legge. La polizia e i soccorritori hanno tempestivamente informato il tribunale competente e il Dipartimento per l’Impresa e il Lavoro della Catalogna, le istituzioni preposte a fare piena luce sull’accaduto.

Spetterà ora agli ispettori del lavoro e agli inquirenti il compito di accertare la precisa dinamica dell’incidente e verificare il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’indagine punterà a chiarire se siano state adottate le idonee misure di protezione individuali e collettive all’interno della struttura, accertando eventuali responsabilità civili o penali collegate alla tragica scomparsa del cinquantaquattrenne.

Il cantiere dello Spotify Camp Nou sotto i riflettori

Il restyling dello Spotify Camp Nou rappresenta una delle opere infrastrutturali sportive più complesse e rilevanti nel panorama calcistico globale. Il progetto di trasformazione della casa del Barcellona coinvolge una macchina organizzativa di enormi dimensioni, con turni di lavoro serrati per garantire il rispetto dei tempi di consegna dell’impianto. Questo drammatico evento riaccende inevitabilmente i riflettori sulle tutele e la prevenzione degli infortuni nei grandi cantieri edili, in attesa dei verdetti ufficiali da parte delle autorità catalane.