Doppio colpo ufficiale del Frosinone: presi Hasa e Zerbin dal Napoli. Come cambia la formazione ciociara

Hasa e Zerbin sono ufficialmente due nuovi giocatori del Frosinone. Doppio colpo dal Napoli, come cambia la formazione

Doppia importante operazione in entrata per il Frosinone, che infiamma la propria sessione di calciomercato chiudendo una trattativa a doppio filo con il Napoli. La società giallazzurra ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Luis Hasa e dell’esterno offensivo Alessio Zerbin. Due rinforzi di spessore che vanno ad arricchire la rosa a disposizione dello staff tecnico, garantendo al contempo qualità, prospettiva e profonda conoscenza del calcio italiano.

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Luis Hasa al Frosinone: quadriennale per il centrocampista

Il primo annuncio formalizzato dal club riguarda l’ingaggio a titolo definitivo di Luis Hasa. Attraverso una nota ufficiale, la società ciociara ha reso noto l’accordo raggiunto con i partenopei:

“Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Il centrocampista arriva a titolo definitivo ed ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata quadriennale.”

Hasa si presenta come un centrocampista moderno, dotato di spiccata visione di gioco, dinamismo e grande capacità di inserimento palla al piede. Il suo approdo in terra ciociara a titolo definitivo, sigillato da un accordo valido per quattro stagioni, testimonia la volontà della dirigenza di investire su un profilo capace di diventare un pilastro della mediana giallazzurra sia nel presente che in chiave futura.

Il ritorno di Alessio Zerbin: contratto triennale per l’esterno

Insieme all’innesto a centrocampo, la dirigenza del Frosinone ha puntellato la corsia d’attacco assicurandosi le prestazioni di Alessio Zerbin. Anche per l’esterno azzurro è arrivata la nota di conferma:

“Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin dalla Società Sportiva Calcio Napoli. L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo ed ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata triennale.”

Per Zerbin si tratta di un gradito ritorno nell’ambiente giallazzurro, dove in passato ha già saputo mettere in mostra le proprie qualità atletiche e balistiche. L’esterno offensivo ha sottoscritto un contratto di durata triennale, legandosi alla società per il prossimo ciclo sportivo. La sua abilità nel puntare l’uomo, unita alla duttilità tattica sulle corsie esterne, rappresenta un innesto di primaria importanza per aumentare l’imprevedibilità del reparto avanzato.

Un doppio innesto strategico per le ambizioni giallazzurre

Con l’acquisizione a titolo definitivo di Hasa e Zerbin, il Frosinone manda un segnale chiaro al campionato. La dirigenza ha dimostrato tempismo e visione strategica, prelevando due elementi di valore dal Napoli e ponendo solide basi programmatiche attraverso contratti pluriennali. Entrambi i calciatori sono pronti a mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per integrarsi nei meccanismi di squadra