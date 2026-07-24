Klopp nuovo commissario tecnico della Germania, adesso è ufficiale! Guiderà la nazionale agli Europei e ai Mondiali

La Germania ha ufficializzato Jürgen Klopp come nuovo commissario tecnico: il tecnico tedesco ha firmato un contratto che lo legherà alla nazionale fino ai Mondiali del 2030.

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Comunicato

Il 59enne Klopp “ha firmato oggi un contratto quadriennale presso il DFB Campus di Francoforte sul Meno e guiderà la nazionale agli Europei UEFA 2028 e ai Mondiali FIFA 2030. In precedenza, il consiglio di sorveglianza e l’assemblea degli azionisti di DFB GmbH & Co. KG avevano approvato all’unanimità la proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf e del primo vicepresidente della DFB Hans-Joachim Watzke”, si legge in un comunicato della Federcalcio tedesca.

I primi impegni

Il 15 agosto 2026, Klopp succederà a Julian Nagelsmann, che si è dimesso da commissario tecnico della nazionale il 3 luglio dopo l’eliminazione della Germania dai Mondiali per mano del Paraguay. Per Klopp si tratta del primo incarico da allenatore dopo aver lasciato il Liverpool nel 2024, adducendo come motivazione la stanchezza. Durante le trattative per la panchina della Germania, ha dichiarato di sentirsi “rigenerato”. Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, Klopp e la nazionale tedesca disputeranno per la prima volta quattro partite internazionali in un’unica pausa. Dopo la partita d’esordio contro l’Olanda il 24 settembre ad Amsterdam, la Germania affronterà la Grecia tre giorni dopo ad Augusta, nella prima partita casalinga della nazionale tedesca allenata da Klopp. Seguiranno la partita contro la Serbia a Monaco di Baviera il 1° ottobre e la sfida contro la Grecia a Salonicco il 4 ottobre.

PRIME PAROLE – «È un grande onore essere qui oggi. Quello che mi è successo negli ultimi giorni è stato come un film, tante cose mi stanno passando per la mente. Avevo già un’idea di quanto fosse impegnativo il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ma quando lo si ricopre, se ne percepisce ancora di più la portata e la responsabilità. Sapendo da dove vengo, era inimmaginabile per me che sarei mai arrivato a questo punto»

«Il giorno in cui non mi vorrete più, me ne vado senza alcun indennizzo di buonuscita. Se domani mi dite che sto facendo una schifezza, me ne vado. Se vi comportate male e non lasciate in pace la mia famiglia, me ne vado. Criticatemi in modo costruttivo se qualcosa non funziona. Sono felice di lavorarci su. Si tratta tutto del lavoro.