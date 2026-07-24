Il Fenerbahce fa sul serio per Leao: maxi-offerta al Milan e al giocatore. I rossoneri hanno già individuato il sostituto!

Il Fenerbahce spinge per Rafa Leao, formulando una super offerta al Milan e al giocatore. Ecco chi sarà il sostituto!

Il Fenerbahçe intende fare le cose in grande e punta con decisione su Rafael Leao. Il club turco ha pronta una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno del Milan, supportata da una proposta d’ingaggio spaventosa formulata al portoghese: 8 milioni di euro netti come base fissa, a cui si aggiungono 1,5 milioni al superamento delle 20 presenze, altri 1,5 milioni al raggiungimento di 15 gol e un ulteriore milione in caso di vittoria della Super Lig, il tutto per cinque stagioni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

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Valutazione, il nodo stranieri e la regia di Jorge Mendes

I turchi puntano all’acquisto del cartellino senza ricorrere a formule in prestito. La valutazione di partenza si attesta intorno ai 40 milioni di euro, ma la cifra è destinata a salire fino a 50 milioni con i bonus. A muovere i fili dell’operazione in qualità di intermediario c’è Jorge Mendes, al lavoro per presentare a breve la proposta ufficiale al patron rossonero Gerry Cardinale.

Il neo eletto presidente del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, vuole costruire una formazione in grado di vincere il campionato ed eccellere in Champions League, ma deve fare i conti con le normative locali: la Federazione turca impone un limite di 14 calciatori stranieri in rosa, mentre attualmente la squadra ne conta ben 23. Per sbloccare l’affondo decisivo su Leao sarà necessario prima sfoltire l’organico e alleggerire il monte ingaggi. Dal canto suo, il portoghese ha mostrato apertura al trasferimento, in attesa di aggregarsi al ritiro di Perth.

Il sostituto: il Milan punta tutto su Konstantinos Karetsas

Qualora la cessione di Leao dovesse concretizzarsi, la dirigenza rossonera ha già chiarissimo il piano d’azione per il reparto offensivo. Il primissimo obiettivo del Diavolo è Konstantinos Karetsas, talento greco classe 2007 di proprietà del Genk. Il diciottenne rappresenta un profilo fortemente apprezzato sia dal tecnico Rúben Amorim sia da Cardinale.

Il Genk valuta il proprio gioiello 40 milioni di euro, cifra confermata dal recente rifiuto opposto a un’offerta da 30 milioni presentata dal Borussia Dortmund. Cardinale, presente a Milanello per un summit di mercato con la dirigenza e lo staff tecnico, sferrerà l’attacco decisivo sul giovane talento non appena si saranno create le condizioni economiche idonee con la partenza dell’attaccante lusitano.