Tzolis all’Arsenal: operazione da 40 milioni, nuovo record per il Belgio e colpo di prospettiva per i Gunners

L’Arsenal piazza un colpo di grande peso per il presente e il futuro: Christos Tzolis ha firmato un contratto quinquennale con i Gunners, che lo hanno prelevato dal Club Brugge in un’operazione da 40 milioni di euro, cifra che rappresenta la cessione più alta nella storia della Pro League belga. Il club fiammingo ha ufficializzato l’accordo, confermando un trasferimento che segna un nuovo record per il campionato.

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Tzolis, 24 anni, resterà a Londra fino al 2031, entrando a far parte della rosa dei campioni d’Inghilterra e recenti finalisti di Champions League. Il suo passaggio supera il precedente primato detenuto da Charles De Ketelaere, ceduto dal Brugge al Milan nel 2022 per 37,5 milioni.

Arrivato in Belgio nell’estate 2024 dal Fortuna Düsseldorf, Tzolis si è imposto rapidamente come uno dei giocatori più determinanti del Club Brugge. La sua stagione è stata semplicemente straordinaria: 17 gol e 23 assist, numeri che lo hanno reso il protagonista assoluto del trentesimo titolo nazionale del club. Le sue prestazioni gli sono valse anche il premio di miglior giocatore della stagione, consacrandolo come uno dei talenti più brillanti del panorama europeo.

Con questo trasferimento, l’Arsenal aggiunge alla propria rosa un attaccante versatile, creativo e già abituato a incidere nei momenti decisivi. Un investimento importante che testimonia la volontà dei Gunners di consolidare ulteriormente la propria competitività ai massimi livelli.