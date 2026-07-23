Tegola De Jong per il Barcellona, infortunio pesante al ginocchio per l’olandese: le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Frenkie De Jong ha rimediato un infortunio pesante al ginocchio. Le condizioni del centrocampista del Barcellona e quanto resterà fuori

Tegola pesante in casa Barcellona in vista della nuova stagione. Dopo essere stato protagonista con la maglia dell’Olanda ai Mondiali, un’avventura chiusa con l’amara ed precoce eliminazione incassata contro il Marocco, il centrocampista Frenkie De Jong sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane. Il regista olandese ha infatti riportato un infortunio di notevole entità che complica i piani della società e dello staff tecnico blaugrana per l’inizio del nuovo anno calcistico.

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L’esito degli esami e il report medico del club

Gli accertamenti strumentali svolti nel pomeriggio odierno hanno purtroppo confermato le sensazioni negative emersa nei giorni scorsi. La società catalana ha reso noto l’esito dei test attraverso la pubblicazione della nota medica ufficiale:

“Gli esami effettuati sul giocatore della prima squadra Frenkie de Jong – si legge nel report medico ufficiale della società catalana – hanno confermato la rottura del legamento collaterale mediale (LCM) del ginocchio destro. È stato concordato che il giocatore continuerà con un trattamento conservativo sotto la supervisione dello staff medico del Club. I suoi progressi saranno monitorati nelle prossime settimane”.

Trattamento conservativo e tempi di recupero per l’olandese

La rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro rappresenta uno stop severo per la linea mediana catalana. Di comune accordo tra il calciatore e l’équipe sanitaria del club, si è scelto di procedere con un trattamento conservativo, evitando l’intervento chirurgico. Le condizioni fisiche e la risposta terapeutica del classe 1997 verranno monitorate costantemente nel corso delle prossime settimane, ma appare ormai certo che l’olandese salterà a piè pari la preparazione estiva e il blocco di gare ufficiali d’apertura.

Gestione dell’emergenza a centrocampo tra campo e mercato

L’assenza prolungata del perno di centrocampo costringe il Barcellona a rivedere le proprie rotazioni in cabina di regia per le amichevoli estive e le prime uscite di campionato. In una sessione di mercato che ha visto il club catalano protagonista anche in entrata — con l’ufficializzazione dell’arrivo di Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund per rinforzare il reparto d’attacco —, la priorità immediata della guida tecnica sarà quella di trovare soluzioni tattiche interne per sopperire alla mancanza delle geometrie e della qualità di De Jong in attesa del suo completo rientro in gruppo.