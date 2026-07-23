Napoli, Manna a tutto campo dal ritiro: da De Bruyne e Zeballos al nodo difesa, fino ad Anguissa. Intanto ufficiali le condizioni di Buongiorno e Lucca

Napoli, Giovanni Manna è uscito allo scoperto sui movimenti di mercato degli azzurri. Le sue parole e le condizioni di Buongiorno e Lucca

Dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla rosa e sulle prossime manovre di calciomercato. Tra i temi caldi figurano gli infortuni nel reparto arretrato: “L’infortunio di Buongiorno ci ha colto di sorpresa. Beukema dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro a Castel di Sangro. Stiamo facendo delle valutazioni sulla difesa, ma non abbiamo fretta. Gila? Noi monitoriamo sempre le varie opportunità di mercato“. Nel frattempo, Alessandro Buongiorno si è sottoposto a Lione a un intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, perfettamente riuscito.

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L’intesa con Allegri e il caso De Bruyne

Manna ha spiegato l’ottima intesa con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, sottolineando il clima di lavoro: “Confronto quotidiano. Lui è motivato, arriva da una stagione dove per la prima volta non ha centrato l’obiettivo. Noi possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Per quanto riguarda la gestione, ogni allenatore ha una metodologia diversa. Aspettiamo il rientro dei nazionali e poi faremo le valutazioni corrette”.

Il ds azzurro ha poi fatto chiarezza sulla posizione di Kevin De Bruyne: “Non deve prendere nessuna decisione. Finché non si è fatto male l’anno scorso è stato utile alla causa. Adesso è un calciatore del Napoli. Non ha ancora parlato con Allegri, lo aspettiamo in ritiro. Per noi è stato un investimento importante. Personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, comunque non deve scegliere niente, deve tornare e mettersi a disposizione”.

Strategie di mercato: Anguissa, Zeballos e la fascia destra

Analizzando la sessione estiva, Manna ha evidenziato come il mercato proceda a rilento: “Dobbiamo fare delle scelte sul mercato, che in Italia è fermo eccetto la Fiorentina“. Nessun dubbio sulla permanenza di Anguissa: “Non è in uscita. Nella prima parte di stagione è stato determinante“. Sul fronte entrate si conferma il forte interesse per Exequiel Zeballos: “Zeballos mi piace, come tanti altri che abbiamo trattato negli ultimi mesi“, con il Napoli che mantiene vivi i contatti con il Boca Juniors. Sulla corsia destra, il titolare resta Di Lorenzo, mentre l’ipotesi di un vice (come Favasuli) verrà valutata nel finale di mercato.

L’infortunio e il futuro di Lorenzo Lucca

Infine, spazio a Lorenzo Lucca, che nell’amichevole con l’Arezzo ha riportato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore: “Lorenzo ha tanti pregi, ma anche degli aspetti che deve assolutamente migliorare, ma lo step spetta a lui. Noi forse lo abbiamo pagato qualcosina in più, ma era il vice di Kean in Nazionale. Siamo pronti ad accompagnarlo. Ieri con l’Arezzo non ha fatto male, poi si è infortunato. Lo aspettiamo: deve dimostrare di essere un giocatore da Napoli”.