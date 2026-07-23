È già finita l’avventura di Durosinmi al Pisa: ufficiale il passaggio al Genk! Quanto guadagnano i toscani dalla sua cessione

Durosinmi lascia il Pisa. Ufficiale il trasferimento dell’attaccante al Genk, ecco le cifre e i dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Pisa fa registrare un’importante operazione in uscita per il reparto offensivo. L’attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi saluta ufficialmente la società toscana per trasferirsi a titolo definitivo al KRC Genk, club della massima serie belga. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, l’accordo economico si è chiuso sulla base di un’offerta da 10,5 milioni di euro, mentre il calciatore ventitreenne ha sottoscritto un contratto quadriennale con la sua nuova squadra.

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La breve parentesi nerazzurra: un solo gol in 12 presenze

Si chiude così dopo pochissimi mesi (era arrivato a gennaio) e senza particolari acuti l’avventura di Durosinmi al Pisa. Arrivato con buone aspettative per dare peso e fisicità al reparto avanzato della formazione nerazzurra, il classe 2003 non è riuscito a trovare la continuità di rendimento desiderata nel campionato italiano.

Il suo bilancio complessivo all’ombra della Torre Pendente si attesta infatti su sole 12 presenze e un gol, realizzato proprio in occasione del suo esordio contro l’Atalanta. Nonostante un fatturato realizzativo al di sotto delle attese iniziali, la dirigenza pisana è riuscita a concretizzare un’operazione finanziaria di notevole spessore cedendo la punta in Belgio.

Il comunicato ufficiale e l’accoglienza del KRC Genk

L’annuncio formale del trasferimento è arrivato direttamente dal club belga, che ha accolto il nuovo rinforzo con grande entusiasmo attraverso una nota emessa sui propri canali ufficiali:

“L’affare è concluso. Il KRC Genk ha messo a segno il suo secondo acquisto estivo con Rafiu Durosinmi (23anni). L’attaccante nigeriano arriva dal Pisa SC e firma un contratto quadriennale con la squadra della Cegeka Arena. Con l’arrivo di Durosinmi, il KRC Genk si assicura un profilo che si adatta perfettamente alle ambizioni sportive del club.”

Proseguendo nella nota ufficiale, la dirigenza della Cegeka Arena ha tracciato le qualità del nuovo innesto d’attacco:

“Un attaccante completo che unisce forza, statura e capacità realizzativa. Un giocatore immediatamente disponibile che dona maggiore presenza al reparto offensivo del Genk”.

Nuova avventura alla Cegeka Arena

Per il KRC Genk, l’ingaggio di Durosinmi rappresenta il secondo acquisto estivo, piazzato con l’obiettivo di aggiungere fisicità, centimetri e soluzioni tattiche alla rosa. Per il Pisa, invece, la cessione permette di incassare una cifra importante da reinvestire prontamente nelle prossime manovre di mercato.