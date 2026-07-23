River Plate scatenato sul mercato: Correa a un passo, sogno Mastantuono dal Real Madrid

River Plate, doppia pista tra Correa e Mastantuono: l’ex Atletico Madrid arriva ma gli argentini puntano anche il talento del Real Madrid

Il River Plate si muove su più fronti in questa fase del mercato estivo. Il club argentino è vicino a chiudere un colpo di grande esperienza per l’attacco, ma allo stesso tempo continua a coltivare un sogno dal forte valore simbolico: riportare a casa Franco Mastantuono, talento ceduto meno di un anno fa al Real Madrid.

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La priorità immediata resta però Angel Correa. L’attaccante argentino, campione del mondo con l’Argentina, è ormai a un passo dal trasferimento a Buenos Aires dopo l’accordo raggiunto con il Tigres. Un’operazione che il River considera centrale per alzare il livello del reparto offensivo e dare alla squadra un profilo internazionale.

River Plate, accordo con il Tigres per Angel Correa

Dopo settimane di trattative complesse, il River Plate avrebbe trovato la svolta decisiva per Correa. Il club argentino ha rilanciato con un’offerta da 15 milioni di dollari, più bonus legati ai risultati, convincendo il Tigres ad aprire alla cessione.

Restano soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima dell’ufficialità, ma il giocatore è atteso a Buenos Aires in giornata. Per il River si tratterebbe di un innesto di grande peso: Correa, classe 1995, porta qualità, esperienza e capacità di incidere negli ultimi metri, caratteristiche fondamentali per rinforzare l’attacco.

River Plate, il sogno Mastantuono resta vivo

Parallelamente, il club argentino lavora anche al possibile ritorno di Franco Mastantuono. Il fantasista classe 2008 era stato ceduto al Real Madrid per circa 45 milioni di euro, ma nella sua prima stagione in Spagna ha trovato poco spazio.

Il nuovo allenatore dei Blancos, José Mourinho, avrebbe dato il via libera a una cessione in prestito, così da permettere al giovane talento argentino di giocare con maggiore continuità. Il River sogna il ritorno, ma l’operazione resta complicata.

Mastantuono, il Real Madrid preferisce l’Europa

La volontà del Real Madrid sarebbe quella di lasciare Mastantuono in Europa, evitando un rientro immediato in Sudamerica. In pole position ci sarebbe il Fulham di Alvaro Arbeloa, tecnico che conosce bene il giocatore e potrebbe garantirgli spazio in Premier League.

Sul talento argentino resta vivo anche l’interesse di diversi club italiani. Il River osserva e spera, ma intanto prepara il colpo Correa: il mercato dei Millonarios entra nella fase decisiva.