Arokodare vuole solo Fiorentina, scoppia il caso al Wolverhampton: protesta in allenamento e futuro sempre più incerto

Arokodare Fiorentina, scoppia il caso in casa Wolverhampton

Il mercato della Fiorentina si intreccia con un caso sempre più delicato in casa Wolverhampton. Al centro della vicenda c’è Toru Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000 da tempo nel mirino del club viola. La società toscana aveva avviato contatti diretti con gli inglesi, ma la proposta presentata non è stata accettata dai Wolves, che avrebbero invece dato apertura all’offerta del Trabzonspor.

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Una scelta che non sarebbe stata gradita dal giocatore. Secondo quanto ricostruito dalla BBC, Arokodare avrebbe manifestato il proprio dissenso in maniera clamorosa durante una seduta di allenamento, sedendosi a terra in campo e costringendo il tecnico Cesar Peixoto prima a intervenire e poi a cancellare l’intera sessione.

Arokodare Fiorentina, il gesto che complica il futuro

La protesta dell’attaccante ha avuto conseguenze immediate: il giocatore è stato escluso dall’amichevole contro il Maidenhead United. Un episodio che aumenta la tensione attorno al suo futuro e complica ulteriormente la permanenza in Inghilterra.

Arokodare, reduce da una stagione difficile con 6 gol in 38 partite e la retrocessione del Wolverhampton in Championship, non vorrebbe trasferirsi in Turchia. La sua preferenza sarebbe legata alla possibilità di approdare alla Fiorentina, che nei giorni scorsi lo aveva valutato anche come possibile sostituto di Moise Kean.

Arokodare Fiorentina, le offerte viola respinte

La Fiorentina avrebbe presentato due diverse proposte per il centravanti, entrambe intorno ai 20 milioni di euro. Il Wolverhampton, però, le avrebbe respinte, considerando più vantaggiosa la soluzione proposta dal Trabzonspor.

Il problema principale, per i viola, riguarda però anche le regole sugli extracomunitari. La Fiorentina avrebbe già occupato i due slot disponibili con gli arrivi del difensore brasiliano Viery dal Gremio e del centrocampista Christ Inao Oulai dal Trabzonspor. Una situazione che rende complicato proseguire la trattativa.

Arokodare, non è il primo episodio di tensione

Quello avvenuto in allenamento non sarebbe il primo episodio problematico nella breve esperienza inglese di Arokodare, arrivato dal campionato belga per circa 30 milioni di euro. Già ad aprile il nigeriano era stato sanzionato dopo un confronto acceso con il compagno Mateus Mané.

Il Wolverhampton ora lavora a una soluzione in uscita che possa soddisfare tutte le parti. Tra Trabzonspor e Fiorentina, il futuro di Arokodare resta in bilico, ma il caso esploso in allenamento rischia di accelerare definitivamente l’addio.