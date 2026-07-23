Napoli, emergenza difesa: con Buongiorno e Beukema ai box serve un rinforzo, Allegri spinge per Gatti

Napoli, la difesa diventa una priorità di mercato dopo l’infortunio di Buongiorno e quello di Beukema: Gatti il preferito di Allegri, ma ci sono delle alternative

Il Napoli deve correre ai ripari. Gli stop di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema hanno aperto un’emergenza in difesa per la squadra di Massimiliano Allegri, costringendo il club a riflettere con attenzione sulle prossime mosse di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il reparto arretrato appare oggi corto nelle alternative, soprattutto considerando le ambizioni stagionali degli azzurri.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Buongiorno resterà fuori almeno 3 mesi, mentre per Beukema non ci sono ancora certezze sui tempi di recupero. Una situazione che rende complicato pensare di affrontare l’inizio della stagione affidandosi soltanto ad Amir Rrahmani, Rafa Marin, Luca Marianucci e all’eventuale adattamento di Mathias Olivera.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Napoli mercato, Allegri chiede garanzie in difesa

Il Napoli punta a restare competitivo in Serie A, centrare un’altra qualificazione in Champions League e fare strada anche in Coppa Italia. Per questo motivo, secondo il quotidiano, servirà un difensore centrale di livello internazionale, magari sfruttando un’occasione di mercato simile a quella colta dall’Inter con Manuel Akanji.

La società aveva già valutato l’arrivo di un centrale a giugno, quando aveva seguito a lungo Mario Gila, poi finito al Milan. La necessità, dunque, non nasce solo dagli infortuni, ma diventa ora molto più urgente.

Napoli, il problema del centro-sinistra

Il nodo principale riguarda il ruolo di centrale mancino. Rafa Marin ha fatto bene al Villarreal, ma in Spagna ha trovato un contesto diverso rispetto a quello che lo attende in Italia. Inoltre, sul centro-sinistra fatica maggiormente. Anche Beukema, una volta recuperato, dovrebbe adattarsi a una posizione diversa da quella abituale, avendo giocato spesso sul centro-destra.

Lì, però, il titolare resta Rrahmani, considerato un punto fermo e difficilmente sacrificabile in un cambio di posizione. Marianucci può rimanere come alternativa, mentre Obaretin dovrebbe andare a giocare per trovare continuità.

Napoli mercato, Gatti e Solet tra le idee

Tra i nomi da monitorare c’è Federico Gatti, fedelissimo di Allegri e già indicato in passato come possibile alternativa a Gila. La Juventus potrebbe considerarlo fuori dal progetto, ma trattare con un club rivale resta sempre complesso.

All’estero è stato accostato anche Benoit Badiashile del Chelsea, pista però smentita dal Napoli. Più concreta potrebbe tornare l’idea Oumar Solet dell’Udinese, già seguito in passato dagli azzurri. Pur essendo destro, ha giocato spesso anche a sinistra, sia nella difesa a quattro sia in quella a tre.

Fisico, esperienza internazionale, conoscenza della Serie A e ambizione: caratteristiche che potrebbero renderlo un profilo adatto per il Napoli di Allegri, chiamato ora a sistemare una difesa diventata improvvisamente la priorità assoluta.