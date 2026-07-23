Fiorentina, Grosso soddisfatto dopo il Gubbio: «Partiti col piede giusto, Oulai è entrato bene. Kean? Sarei felice di tenerlo»

Fiorentina, Grosso analizza il successo in amichevole contro il Gubbio

La Fiorentina continua il proprio percorso di preparazione estiva con segnali positivi. Dopo l’amichevole vinta contro il Gubbio, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul lavoro svolto dalla squadra, sui nuovi innesti, sul mercato e sui margini di crescita del gruppo viola.

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Il tecnico ha evidenziato soprattutto l’atteggiamento dei suoi giocatori, sottolineando serietà, disponibilità e voglia di arrivare pronti agli appuntamenti più importanti della stagione.

GRUPPO – «È un gruppo di ragazzi seri, sanno da dove arrivano e sanno cosa vogliono fare. Stiamo facendo bene, abbiamo messo benzina nelle gambe e lo faremo ancora. Dobbiamo proseguire così e arrivare al meglio agli appuntamenti che contano».

Fiorentina, Grosso su Atta, Oulai e Fagioli

Tra i temi affrontati anche la possibilità di vedere insieme Atta, Oulai e Fagioli. Grosso ha preferito mantenere prudenza, ricordando come la Fiorentina sia ancora in una fase di costruzione e sperimentazione.

CENTROCAMPO – «Ancora ci stiamo costruendo, stanno arrivando tanti giocatori di qualità per progettare una Fiorentina che possa diventare bella col lavoro. Siamo nella fase dei lavori in corso, ma mi piacciono i ragazzi. Ci siamo alternati a centrocampo con tutti, è entrato bene anche Deli. Oulai è entrato bene, siamo tanti, ci sarà tempo per sperimentare ancora. Noi facciamo il massimo per salire di livello».

Il tecnico viola si è poi soffermato anche sulle necessità della rosa, con particolare riferimento alle posizioni ancora da completare sul mercato.

MERCATO – «È una squadra che va riempita nelle posizioni, ce ne sono alcune ancora scoperte. Sono arrivati ragazzi di grande prospettiva, ma che vanno aiutati per esprimere il loro potenziale, noi abbiamo iniziato a farlo».

Fiorentina, Grosso su Gudmundsson e Kean

Spazio anche ai singoli. Albert Gudmundsson ha dato buone risposte in questa fase di preparazione, al pari del resto del gruppo.

GUDMUNDSSON – «Lo vedo bene, si sta allenando bene, ma stanno rispondendo bene tutti. Sono motivati, vogliono risalire la china preparando una stagione difficilissima. Mi è piaciuto Gud, così come gli altri, ci poteva stare anche un po’ di fatica, ma mi è piaciuto il modo con cui abbiamo affrontato il Gubbio».

Inevitabile anche un passaggio su Moise Kean, al centro di diverse voci di mercato. Grosso ha ribadito la stima nei confronti dell’attaccante, senza però chiudere completamente gli scenari futuri.

KEAN – «Lo vedo molto tranquillo. Ho avuto il piacere di ritrovarlo da uomo, giocatore affermato, lo avevo conosciuto da ragazzino. È un giocatore fortissimo, le voci di mercato ci sono, ma noi andiamo solo in campo per migliorare. Io sarei felice di averlo, se così non sarà gli faremo l’in bocca al lupo».

Fiorentina, Grosso tra tifosi e margini di crescita

Il tecnico si è poi soffermato sul rapporto con i tifosi più giovani e sull’importanza di costruire entusiasmo attorno al progetto viola.

TIFOSI – «Sognano e fanno bene, li ho salutati col sorriso. Dobbiamo saperli coinvolgere, fare delle cose belle, mettere al centro del progetto giocatori di qualità. Dobbiamo esere bravi a capire cosa si sta facendo e dare soddisfazioni a una piazza come questa, di cui sono orgoglioso di essere l’allenatore».

Infine, Grosso ha ribadito che il lavoro da fare è ancora tanto, ma la strada intrapresa è quella giusta.

CRESCITA – «Abbiamo grossi margini, ma si colmano col lavoro. Non posso dare sentenze dopo pochi giorni di lavoro, la strada è lunga e tortuosa. Siamo partiti col piede giusto, c’è grande voglia di mettere in campo le nostre qualità».

La Fiorentina prosegue dunque il suo percorso tra preparazione, mercato e costruzione dell’identità tattica. Per Grosso i margini sono ancora ampi, ma le prime risposte del gruppo sono incoraggianti.