Guardiola Italia, strada sempre più complicata: i club di Serie A spingono per Conte ct! Ecco perché

Guardiola Italia, Malagò aspetta ma la pista per il tecnico spagnolo si fa difficile: oggi l’Assemblea di Lega Serie A con Maldini e Leonardo

Il sogno Pep Guardiola per la panchina dell’Italia resta vivo, ma appare sempre più complicato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la FIGC continua ad attendere una risposta dal tecnico spagnolo, mentre i club di Serie A iniziano a muoversi con decisione su un altro profilo: Antonio Conte.

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Giovanni Malagò, insieme a Paolo Maldini e Leonardo, considera Guardiola la prima scelta assoluta per rilanciare il progetto azzurro. Non a caso, per l’ex allenatore di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, la Federazione sarebbe pronta anche a fare un’eccezione economica, nonostante un budget federale tutt’altro che semplice.

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Il presidente federale lo ha ribadito anche nelle scorse ore: per Guardiola «si possono anche fare eccezioni». Una disponibilità importante, ma non ancora sufficiente per sciogliere i dubbi del tecnico catalano.

Guardiola Italia, Maldini e Leonardo tornano da Barcellona con poco ottimismo

Il blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona non avrebbe prodotto grandi certezze. Il progetto presentato a Guardiola è ampio: una Nazionale costruita attorno alla sua filosofia, con ricadute anche sui settori giovanili e sull’intera filiera tecnica italiana.

Una proposta affascinante, ma anche molto impegnativa. Guardiola ha promesso alla famiglia un periodo di pausa dopo anni vissuti ad altissima intensità e non sembra intenzionato ad accettare un incarico da affrontare solo parzialmente. La possibilità di costruirgli uno staff di fiducia, in grado di permettergli di restare più spesso a Barcellona, non avrebbe ancora sciolto le sue riserve.

A pesare ci sarebbe anche il nodo economico: la FIGC avrebbe messo sul tavolo circa 10 milioni a stagione, mentre la richiesta di Guardiola sarebbe vicina al doppio. Malagò, intanto, non vuole forzare i tempi e ha escluso annunci imminenti: «Il nome del nuovo ct in Assemblea di Lega Serie A? Non credo proprio».

Italia, la Serie A preferisce Conte per la panchina azzurra

Se Guardiola rappresenta il sogno condiviso, Antonio Conte è il nome che raccoglie maggiore consenso tra i club di Serie A. Le società vedono nell’ex ct una garanzia tecnica, caratteriale e gestionale, soprattutto in un momento in cui la Nazionale ha bisogno di ripartire senza troppe sperimentazioni.

Conte conosce già l’ambiente azzurro. La sua prima esperienza da commissario tecnico iniziò nell’estate del 2014 e portò l’Italia fino ai quarti di finale di Euro 2016, dopo il successo agli ottavi contro la Spagna e l’eliminazione ai rigori contro la Germania.

Per i club, Conte rappresenterebbe una soluzione immediata e credibile. La sua candidatura potrebbe essere sostenuta anche sul piano economico, segnale della volontà delle società di partecipare in maniera più concreta al rilancio della Nazionale.

Italia, Pirlo e Mancini restano in corsa

Italia, Pirlo e Mancini restano in corsa – CalcioNews24.com

Il possibile no di Guardiola potrebbe riaprire completamente il quadro. Fino a oggi Andrea Pirlo sembrava davanti a Roberto Mancini e Conte, soprattutto nella visione di Maldini, che lo considera un profilo adatto a un progetto federale di lunga durata.

La freddezza con cui il nome di Pirlo è stato accolto da una parte del sistema, però, pesa. Mancini, dal canto suo, ha negato contatti diretti: «nessun contatto». Poi ha aggiunto: «Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti».

Anche Malagò, parlando dell’ex ct campione d’Europa, ha usato parole affettuose ma non definitive: «In campo è stato fantastico, siamo una coppia che nella vita è molto legata, a prescindere da tutto».

Italia, oggi il confronto con i club sul progetto azzurro

Il tema sarà al centro dell’incontro in Lega Serie A, dove Malagò, Maldini e Leonardo illustreranno ai presidenti il nuovo progetto per il calcio italiano. Si parlerà di Nazionale, settori giovanili, strutture, talenti e rapporto tra club e Federazione.

La Serie A vuole tornare protagonista anche attraverso una Nazionale forte, riconoscibile e competitiva. In questo scenario, Conte viene visto come una certezza. Lui stesso, ad aprile, aveva aperto alla suggestione: «Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente, sicuramente è un motivo di lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il Paese».

Prima, però, la FIGC aspetterà Guardiola. Senza ultimatum, ma con la consapevolezza che il tempo stringe e che la pista Conte sta tornando sempre più centrale.