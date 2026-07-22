L’Inter Miami ufficializza il colpaccio: Casemiro sbarca in MLS. L’orgoglio di Mas e Beckham per l’arrivo del brasiliano

L’Inter Miami ha ufficializzato l’arrivo di Casemiro: il centrocampista brasiliano sbarca in MLS. Il comunicato e i dettagli

L’Inter Miami piazza un nuovo, prestigioso colpo sul mercato internazionale. Il club della Florida ha annunciato ufficialmente l’ingaggio a parametro zero del centrocampista brasiliano Casemiro, vincitore di ben cinque Champions League. Il calciatore ha sottoscritto un accordo valido fino alla conclusione della stagione 2027 della MLS Sprint, con un’opzione di rinnovo fino a giugno 2029. L’operazione, che si formalizzerà definitivamente con il rilascio del visto P-1, ha visto la società acquisire la Discover Priority del giocatore dai LA Galaxy.

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Entusiasmo e motivazione: le dichiarazioni di Casemiro

Il mediano verdeoro, fresco della partecipazione al Mondiale 2026 da titolare con la Seleção, ha espresso tutta la sua gioia per questa nuova tappa della carriera:

“Ciò che mi motiva di più, e credo che questo valga per ogni giocatore, è vincere e continuare a crescere. Il progetto che il Club mi ha presentato, insieme all’impegno profuso da tutti per portarmi qui, significa molto per me”.

L’ex perno di Real Madrid e Manchester United ha poi voluto ringraziare la dirigenza per la stima dimostrata:

“Sono incredibilmente grato e non vedo l’ora di iniziare per poter ripagare questa fiducia, non solo durante i 90 minuti della partita, ma anche ogni giorno in allenamento. Tutto quello che posso dire è grazie, e darò tutto quello che ho per ricambiare l’affetto e la fiducia che il Club mi ha dimostrato”.

L’orgoglio della dirigenza: le parole di Mas e Beckham

Il proprietario di maggioranza Jorge Mas ha evidenziato la portata dell’acquisto:

“L’arrivo di Casemiro rispecchia la visione e l’ambizione che contraddistinguono l’Inter Miami. Non ci accontentiamo mai. Cerchiamo sempre di crescere, migliorare e alzare i nostri standard ogni stagione. Abbiamo costruito un club globale con l’obiettivo di diventare non solo il miglior club degli Stati Uniti, ma anche un punto di riferimento a livello mondiale.”

Proseguendo nel suo intervento, Mas ha aggiunto:

“Casemiro incarna tutto ciò che questo club rappresenta: leadership, mentalità vincente e una straordinaria carriera ai massimi livelli del calcio. Dopo aver raggiunto praticamente tutto ciò che si può raggiungere nel calcio, la sua decisione di unirsi all’Inter Miami dimostra che condivide la nostra ambizione e il nostro impegno per i più alti standard, mentre continuiamo a costruire per il futuro. Siamo entusiasti di dargli il benvenuto nella famiglia dell’Inter Miami.”

A fargli eco è stato il co-proprietario David Beckham:

“Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto a Casemiro e alla sua famiglia all’Inter Miami. È una persona e un giocatore che ammiro da tempo. È un vincente che ha raggiunto traguardi incredibili nel calcio e, dopo una carriera straordinaria con Real Madrid e Manchester United, sono felicissimo che abbia deciso di fare di Miami la sua prossima casa”.

Una carriera leggendaria al servizio del club

Cresciuto nel São Paulo, Casemiro si è affermato come uno dei migliori centrocampisti difensivi della sua generazione durante gli otto anni al Real Madrid, conquistando 18 trofei. Nel 2022 è passato al Manchester United, arricchendo il proprio palmarès con una Coppa di Lega e una FA Cup in tre stagioni. Pilastro della Nazionale brasiliana con 91 presenze, il classe ’92 porta all’Inter Miami un bagaglio inestimabile di leadership e mentalità vincente.