Il Como blinda Da Cunha: ufficiale il rinnovo fino al 2031. Numeri da leader e come ha reagito Fabregas dopo la sua firma

Lucas Da Cunha è stato blindato dal Como. Ufficiale il suo rinnovo di contratto fino al 2031, tutti i dettagli

Il Como blinda uno dei grandi protagonisti della sua recente e straordinaria scalata calcistica. La società lariana ha infatti comunicato ufficialmente che il capitano Lucas Da Cunha ha siglato un nuovo contratto fino al 2031. Un accordo a lungo termine che certifica il legame indissolubile tra il duttile centrocampista e la piazza lombarda, sancendo la volontà di proseguire un cammino ricco di successi e soddisfazioni.

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I numeri di un leader: dalla Serie B alla storica Champions League

Approdato sulle sponde del Lago di Como nel gennaio 2023, Da Cunha si è imposto rapidamente come uno dei profili più continui e determinanti dell’intero scacchiere tattico. In questi tre anni solari ha collezionato ben 129 presenze, arricchendo il suo bottino personale con 20 gol e 15 assist distribuiti tra le sfide di Serie B, Coppa Italia e Serie A.

Essendo uno dei giocatori da più tempo in organico, il talento francese è cresciuto di pari passo con le grandi ambizioni del club. Il suo apporto in mezzo al campo è stato cruciale per riportare il Como in Serie A dopo 21 anni di assenza dal palcoscenico principale. In virtù della sua leadership, nella passata stagione è stato nominato capitano, guidando la squadra nel trionfale percorso che ha regalato alla società lombarda la prima storica qualificazione alla Champions League nel maggio 2026.

Le dichiarazioni di Da Cunha: “Una famiglia oltre che una squadra”

A margine della firma sul prolungamento contrattuale, il giocatore ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo per l’intesa raggiunta:

“A Como sono cresciuto come persona e come calciatore, trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra. La promozione in Serie A e il sogno della Champions League non sono un punto di arrivo, ma la spinta a volere sempre di più. Sono felicissimo di aver rinnovato con questa maglia e non vedo l’ora di continuare questo percorso tutti insieme: squadra, club e tifosi.”

L’elogio di Cesc Fabregas: “Un rinnovo strameritato”

Anche l’allenatore dei lariani ha speso parole al miele per il suo centrocampista, esaltandone non solo le doti tecniche ma anche quelle umane. Cesc Fabregas, Head Coach del Como 1907, ha così commentato l’operazione:

“Lucas incarna tutto ciò che vogliamo costruire a Como. Ho avuto il privilegio di giocare al suo fianco quando è arrivato per la prima volta e, da allora, l’ho visto crescere fino a diventare un grande centrocampista, il nostro capitano e un vero leader per questa squadra.”

Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto, sottolineando la mentalità del suo leader:

“Ha fatto parte di ogni tappa del nostro percorso. Ciò che lo rende speciale non è solo la sua qualità, ma anche la sua umiltà, la sua intelligenza e la sua disponibilità a impegnarsi per la squadra ogni singolo giorno. Capisce ciò che gli chiediamo e dà il massimo per la maglia. Questo rinnovo è pienamente meritato e sono molto felice che continueremo a crescere insieme per molti altri anni.”