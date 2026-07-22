Calciomercato Monza, è fatta per Gustavo Varela dal Benfica: chi è il nuovo attaccante. La sua storia e l’identikit tecnico

Calciomercato Monza, Gustavo Varela arriva dal Benfica: la storia e l’identikit tecnico del nuovo attaccante dei brianzoli

Il Monza piazza un colpo di assoluta prospettiva per il proprio reparto avanzato. È infatti fatta per l’arrivo di Gustavo Varela dal Benfica. La società brianzola ha definito ogni dettaglio dell’operazione per assicurarsi le prestazioni del giovane talento lusitano, che si trasferirà in Italia a titolo definitivo. In queste ore i due club stanno completando lo scambio dei documenti necessario per sbloccare la burocrazia. Salvo intoppi dell’ultimo minuto, il calciatore sarà pronto ad arrivare a Milano entro domani per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.

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Chi è Gustavo Varela: caratteristiche, vivaio ed evoluzione del classe 2005

Ma qual è il profilo del nuovo rinforzo biancorosso? Nato nel gennaio del 2005, Gustavo Varela è un attaccante centrale dotato di una struttura fisica imponente e di uno spiccato fiuto della rete, cresciuto nel florido settore giovanile del Benfica, da anni tra i vivai più floridi d’Europa.

Figlio d’arte — il padre Fernando Varela ha vissuto una lunga carriera da difensore tra Portogallo e Grecia —, Gustavo ha svolto gran parte della trafila giovanile nel centro di formazione delle Aquile a Seixal. Con le formazioni giovanili, nella Youth League e con la squadra B del club di Lisbona, il centravanti si è messo in mostra per la straordinaria capacità di riempire l’area di rigore, proteggere il pallone spalle alla porta e far salire la squadra nei momenti di pressione.

Dotato di un’eccellente struttura atletica e di un’ottima elevazione nel gioco aereo, Varela abina al senso del gol la generosità tipica della punta moderna, capace di attaccare la profondità e garantire un costante lavoro di prima aggressione sui difensori avversari. Le sue prestazioni di rendimento gli sono valse le chiamate e le presenze con le selezioni giovanili del Portogallo, dove ha confermato di essere uno dei prospetti più nitidi della sua leva calcistica.

L’inserimento nello scacchiere del Monza

L’acquisto a titolo definitivo di Varela rientra appieno nella filosofia del Monza, focalizzata sull’inserimento di elementi giovani, di grande stazza e dalle ampie prospettive di crescita. Il club brianzolo intende offrire al classe 2005 il contesto ideale per ambientarsi nel calcio italiano, mettendo la sua fisicità e il suo dinamismo a servizio dell’attacco.