L’Udinese ufficializza il rinnovo di Hassane Kamara! Accordo fino al 2028 per l’esterno ivoriano, tutti i dettagli

L’Udinese blinda Hassane Kamara! Ufficiale il rinnovo fino al 2028 dell’esterno ivoriano, tutti i dettagli

L’Udinese consolida le proprie fondamenta e muove una pedina fondamentale nell’ottica della continuità tattica e societaria. Attraverso una nota ufficiale, la società friulana ha comunicato di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto di Hassane Kamara, che estende il suo legame con il club bianconero fino al 30 giugno 2028. Un’operazione di primaria importanza per la dirigenza, decisa a blindare uno dei profili più continui e performanti della rosa.

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Un punto di riferimento in campo e fuori dal 2023

L’esterno ivoriano, approdato a Udine nel 2023, si è inserito con grande rapidità nei meccanismi della squadra, diventando una certezza per la corsia mancina. La sua costante spinta atletica, abbinata a un’ottima attenzione nella fase di ripiegamento difensivo, gli ha permesso di conquistare rapidamente la fiducia dello staff tecnico e della tifoseria.

Nel comunicato emesso dal club viene evidenziato come l’atleta sia subito diventato un punto di riferimento dei bianconeri dimostrando, in campo e fuori, le sue qualità tecniche e umane. La sua leadership silenziosa, la capacità di fare gruppo e il costante attaccamento alla maglia hanno reso la firma sul prolungamento una conseguenza naturale del percorso condiviso tra il calciatore e la società.

Punto fermo per la fascia e visione di futuro

Il rinnovo di Kamara rappresenta una mossa strategica di valore per la dirigenza friulana, intenzionata a dare stabilità all’organico mantenendo al centro del progetto elementi d’esperienza e di grande affidabilità. Capace di agire sia da terzino che da esterno a tutta fascia, il laterale della Costa d’Avorio garantisce duttilità e sostanza in entrambe le fasi di gioco.

Con questo accordo pluriennale fino al 2028, l’Udinese ribadisce la volontà di costruire il proprio futuro su basi solide. A margine dell’annuncio formale, la società ha voluto rivolgere un messaggio d’augurio al proprio tesserato per le prossime stagioni da vivere insieme: “Da parte del club un grande in bocca al lupo ad Hassane.”