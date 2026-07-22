Napoli, esordio amaro per Allegri: l’Arezzo vince 3-1 nel primo test estivo e si fa male anche Lucca!

Napoli, ko nella prima amichevole del precampionato contro l’Arezzo: piove sul bagnato per Allegri, che perde Lucca per infortunio

Comincia con una sconfitta il precampionato del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno perso 3-1 contro l’Arezzo nel primo test estivo, una gara utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe ma chiusa con un risultato negativo e qualche segnale da analizzare.

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Il debutto stagionale non sorride dunque al nuovo corso partenopeo. Una partenza in salita che, curiosamente, richiama quanto accaduto anche nella scorsa estate: un anno fa il Napoli aveva infatti aperto la serie di amichevoli con un ko per 2-0, sempre contro l’Arezzo.

Napoli-Arezzo, la cronaca della partita

La formazione toscana ha indirizzato subito la gara, trovando il vantaggio all’11’ con Cerri. Il Napoli ha provato a reagire, ma senza riuscire a cambiare davvero l’inerzia del match nella prima parte.

Nella ripresa è arrivato anche il raddoppio dell’Arezzo, firmato da Gilli al 56’. Pochi minuti più tardi, al 61’, Matteo Politano ha accorciato le distanze, dando agli azzurri la possibilità di rientrare in partita. Nel finale, però, è stato Eklu a chiudere i conti all’89’, segnando il gol del definitivo 3-1.

Napoli, Allegri riparte da una sconfitta

Per Allegri si tratta soltanto della prima uscita stagionale, ma il test contro l’Arezzo offre già alcuni spunti di lavoro. Il risultato pesa relativamente in questa fase della preparazione, ma il tecnico dovrà intervenire su ritmo, compattezza e gestione dei momenti della gara.

Il Napoli è ancora in pieno rodaggio e la condizione fisica non può essere quella migliore, ma il ko rappresenta comunque un primo campanello da non ignorare.

Napoli, ansia per Lucca: condizioni da valutare

Oltre alla sconfitta, preoccupa anche l’infortunio di Lorenzo Lucca. L’attaccante è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico durante l’amichevole contro l’Arezzo.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Una situazione da monitorare con attenzione anche in chiave mercato, considerando che Lucca viene indicato tra i giocatori in uscita dal club.