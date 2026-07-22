Garnacho all’Aston Villa, è fatta! Cifre e dettagli dell’operazione, niente Serie A (ancora una volta) per l’attaccante

Garnacho diventerà un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Tutti i dettagli dell’operazione per l’attaccante, che lascia il Chelsea

L’Aston Villa piazza un colpo di grandissimo spessore per rinforzare il proprio reparto offensivo e accendere l’entusiasmo dei propri tifosi. La società di Birmingham ha infatti raggiunto una totale intesa per assicurarsi le prestazioni di Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea. Le trattative tra i due club della Premier League si sono concluse positivamente dopo una fitta serie di contatti che ha portato alla fumata bianca definitiva secondo Fabrizio Romano.

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Dettagli dell’operazione: prestito con obbligo di riscatto condizionato

La formula trovata dai due club per il trasferimento dell’attaccante argentino garantisce flessibilità e garanzie a entrambe le parti. Si tratta infatti di un prestito con clausola di acquisto che diventerà obbligo in caso di raggiungimento di determinate condizioni.

Questa soluzione permette ai Villans di inserire subito in organico un elemento di straordinaria qualità e prospettiva, dilazionando l’impatto economico dell’operazione in vista delle prossime finestre di mercato. Per il talento sudamericano, reduce dall’esperienza ai Blues, si tratta di un’opportunità preziosa per ritrovare continuità di impiego e mostrare tutto il proprio potenziale in un contesto tattico ambizioso.

La volontà di Unai Emery e i passaggi formali

Un ruolo cruciale nel felice esito della trattativa lo ha giocato il tecnico della formazione di Birmingham. Unai Emery voleva Garnacho a tutti i costi per aumentare l’imprevedibilità e la velocità della propria batteria di esterni offensivi, individuando nell’argentino il profilo ideale per fare il salto di qualità nelle competizioni nazionali ed europee.

L’iter per la formalizzazione dell’operazione è ormai entrato nelle sue battute conclusive e non si attendono intoppi. I passaggi burocratici sono stati impostati con massima rapidità e le visite di rito sono imminenti: esami medici già prenotati nelle prossime ore per consentire al calciatore di svolgere i test fisici, apporre la firma sul nuovo contratto ed mettersi immediatamente a disposizione di mister Emery per l’inizio di questa nuova avventura calcistica.