Rashford verso il Tottenham, De Zerbi ci prova: il Manchester United apre alla cessione

Rashford si avvicina al Tottenham, futuro ancora in Premier League per l’attaccante inglese? Il Manchester United non chiude alla cessione

Il futuro di Marcus Rashford potrebbe essere ancora in Premier League, ma lontano dal Manchester United. L’attaccante inglese, rientrato a Manchester dopo l’esperienza in prestito al Barcellona, resta uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il club catalano avrebbe valutato la possibilità di trattenerlo, ma ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto fissata a 30 milioni di euro, giudicata troppo elevata.

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Durante la stagione in Spagna, Rashford ha comunque lasciato il segno, chiudendo con 14 gol e 14 assist in 49 presenze complessive tra le varie competizioni. Numeri importanti, che confermano il valore offensivo del classe 1997, nonostante un futuro ancora tutto da definire.

Rashford Tottenham, il Barcellona cambia obiettivo

Il Barcellona, dopo aver rinunciato al riscatto di Rashford, avrebbe deciso di puntare su un altro esterno d’attacco. Il nome scelto dal club blaugrana sarebbe quello di Anthony Gordon, giocatore del Newcastle, individuato come profilo più adatto per rinforzare il reparto offensivo.

Per Rashford, dunque, si apre un nuovo scenario. Il giocatore ha ancora 2 anni di contratto con il Manchester United, ma la permanenza a Old Trafford non sembra l’ipotesi più probabile. I Red Devils devono valutare anche il peso economico del suo ingaggio e la possibilità di monetizzare dalla sua cessione.

Manchester United, Carrick può valutarlo in ritiro

Il tecnico Michael Carrick potrebbe comunque testare Rashford durante la preparazione, per capire se esistano margini per un reinserimento nel progetto tecnico. Al momento, però, la linea del club inglese sembra orientata verso una separazione.

Il Manchester United preferirebbe una cessione all’estero, così da evitare di rinforzare una diretta concorrente in Premier League. Tuttavia, l’interesse più concreto arriverebbe proprio dall’Inghilterra.

Rashford Tottenham, De Zerbi pronto all’assalto

Secondo quanto riportato da The I Paper, il club più interessato a Rashford sarebbe il Tottenham di Roberto De Zerbi. Gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto la cifra richiesta dal Manchester United per acquistare il cartellino dell’attaccante.

Per De Zerbi si tratterebbe di un rinforzo di grande esperienza e qualità. Rashford conosce perfettamente la Premier League, dove ha collezionato 297 presenze, 89 gol e 53 assist. Numeri che rendono il suo profilo particolarmente interessante per un Tottenham intenzionato ad alzare il livello del proprio attacco.