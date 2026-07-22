Akor Adams al Venezia, colpo storico dal Siviglia: ufficiale l’arrivo dell’attaccante nigeriano

Akor Adams è un nuovo giocatore del Venezia, nuovo rinforzo per la Serie A: il comunicato ufficiale e le cifre del trasferimento dell’attaccante

Il Venezia piazza un altro colpo importante in vista della nuova stagione in Serie A. Il club arancioneroverde ha ufficializzato l’arrivo di Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000 acquistato a titolo definitivo dal Siviglia. Un’operazione di grande peso per la società lagunare, che continua a muoversi con decisione sul mercato dopo la promozione.

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La trattativa è stata lunga e articolata, con il direttore sportivo Filippo Antonelli volato in Spagna per definire gli ultimi dettagli. Adams ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e si prepara ora a diventare uno dei volti più attesi del nuovo Venezia.

Akor Adams Venezia, le prime parole dopo la firma

Subito dopo l’ufficialità, l’attaccante ha spiegato i motivi della sua scelta, sottolineando il valore del progetto arancioneroverde.

«Ho scelto di venire qui perché vedo lo straordinario progetto che il Venezia sta costruendo e voglio dare il mio contributo per scriverne un nuovo capitolo della storia».

Parole che confermano la volontà del giocatore di inserirsi rapidamente nel nuovo ambiente e di contribuire alla permanenza del Venezia nella massima serie.

Akor Adams Venezia, il comunicato ufficiale del club

Il Venezia ha annunciato così l’arrivo del nuovo centravanti: «Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia FC le prestazioni sportive dell’attaccante Akor Adams. Adams, classe 2000, ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2030. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Jamba Academy, l’attaccante nigeriano ha esordito tra i professionisti nel 2018 con il Sogndal IL, in Norvegia, dove ha collezionato 56 presenze realizzando 16 gol e 6 assist».

Il percorso di Adams è proseguito poi tra Lillestrøm, Montpellier e Siviglia, dove ha confermato il proprio fiuto del gol. Il club ha ricordato anche i suoi numeri: «Nella stagione 2021/22 si trasferisce al Lillestrøm SK, con cui totalizza 50 presenze condite da 28 gol e 7 assist, oltre a una presenza nelle qualificazioni di UEFA Europa Conference League e 2 reti in una partita con la seconda squadra. Nell’estate 2023 approda in Francia al Montpellier HSC, dove registra 13 gol e 5 assist in 49 presenze. Nel gennaio 2025 passa al Siviglia FC, club con il quale chiude la sua esperienza con 10 gol e 4 assist in 37 partite complessive. Con la nazionale nigeriana ha collezionato 2 presenze con l’Under 20 e 15 presenze con la nazionale maggiore, con 6 reti all’attivo».

Akor Adams Venezia, investimento record e caratteristiche

Adams arriva al Venezia per circa 17 milioni di euro più bonus, diventando il giocatore più costoso della storia del club veneto. Attaccante dal fisico imponente, destro naturale e con grande senso del gol, rappresenta un rinforzo di alto profilo per il reparto offensivo.

Ai tifosi ha già inviato un messaggio chiaro: «Ai tifosi voglio dire che quello che riescono a creare in un posto così speciale è davvero incredibile. L’energia e la passione che trasmettono sono uniche. Ho visto tanti video delle partite e mi ha colpito il loro sostegno costante. Credo che questa squadra meriti di stare in Serie A. È la categoria che le appartiene, anche per l’affetto e la vicinanza che i tifosi hanno sempre dimostrato nel corso degli anni. Sono fedeli, appassionati e non fanno mai mancare il loro supporto. Sono orgoglioso di poter entrare a far parte di tutto questo».