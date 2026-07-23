Si muove il mercato del Torino, Petrachi raggiunge Abate a Pinzolo: difesa e portiere le priorità. I nomi sul taccuino

Calciomercato Torino, summit a Pinzolo tra Petrachi e Abate: la priorità dei granata è intervenire sulla porta e sulla difesa, i nomi

Il Torino accelera la programmazione del mercato direttamente dal ritiro di Pinzolo. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha raggiunto la squadra per fare il punto con Ignazio Abate e definire le prossime mosse in entrata. La rosa granata ha ancora bisogno di diversi innesti: un portiere, due difensori centrali, un esterno destro e probabilmente anche un mediano.

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Petrachi ha assistito all’amichevole vinta contro l’Alcione Milano, decisa da un rigore di Kulenovic, e resterà in ritiro fino al test di sabato contro il Cittadella. L’obiettivo è sfruttare questi giorni per confrontarsi con lo staff tecnico e capire dove intervenire con maggiore urgenza.

Torino mercato, difesa da completare prima del rientro al Filadelfia

La priorità del Torino resta la difesa. Il club vorrebbe consegnare ad Abate almeno un nuovo centrale prima del rientro al Filadelfia. La pista Comuzzo resta complicata: la Fiorentina non fa sconti e la valutazione del giocatore è considerata alta.

Secondo quanto riferito da La Stampa, stanno invece salendo le quotazioni di Ben Nelson, difensore inglese classe 2004 del Leicester, e di Lucas Ryan, brasiliano classe 2002 in forza al Lokomotiv Plovdiv. Due profili giovani, ma già ritenuti interessanti per rinforzare il reparto arretrato granata.

Torino mercato, nodo portiere e situazione centrocampo

Tra i pali il Torino attende sviluppi su Perri del Leeds e Livakovic del Fenerbahce. La presenza della coppia Paleari-Mascardi, con quest’ultimo secondo innesto dopo l’arrivo in prestito di Oristanio, permette comunque al club di non avere fretta.

Più fluida la situazione a centrocampo. L’avanzamento di Casadei, i problemi alla schiena di Ilic e gli stop di Ilkhan e Anjorin impongono valutazioni. Intanto, nel ritiro granata, continua a brillare il giovane Andrea Luongo, classe 2008, tra le sorprese più positive di questa fase.

Torino mercato, Cairo conferma la linea

Restano vive anche le voci su un possibile ritorno di Mandragora, eventualmente legato a un’operazione più ampia con Comuzzo e Fortini. Intanto il presidente Urbano Cairo, dalla presentazione del Festival dello Sport a Milano, ha confermato la volontà di lasciare spazio al lavoro dell’area tecnica.

«Credo sia importante far operare bene Petrachi e Abate insieme. Ho voluto fare un passo indietro, non partecipando nemmeno alla presentazione del nuovo mister».

Il Torino vuole muoversi in tempi rapidi: la costruzione della squadra di Abate entra nella fase più importante.