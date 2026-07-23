Rodri, nuovo stop dopo il Mondiale: operazione alla schiena e Real Madrid in allarme

Rodri, infortunio alla schiena dopo il trionfo mondiale: il suo trasferimento al Real Madrid si complica? La situazione

Brutta notizia per Rodri, capitano della Spagna campione del mondo e miglior giocatore del Mondiale 2026. Il centrocampista del Manchester City, assoluto protagonista del trionfo iberico negli Stati Uniti, dovrà fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico alla schiena.

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Secondo quanto riportato da The Athletic, il giocatore sarà operato per risolvere il problema fisico, ma al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero. La prognosi verrà definita soltanto dopo l’intervento, rendendo complicata ogni previsione sul suo ritorno in campo.

Rodri, un altro infortunio in una carriera piena di successi

Lo stop arriva in un momento altissimo della carriera di Rodri, reduce dal Mondiale vinto da capitano con la Spagna. Negli ultimi anni, però, il centrocampista ha già dovuto fare i conti con problemi fisici pesanti.

Dopo la Champions League conquistata con il Manchester City, anche grazie al gol decisivo in finale contro l’Inter, e dopo l’Europeo alzato a Berlino, era arrivata la rottura del crociato anteriore nel big match contro l’Arsenal. Un infortunio che lo aveva costretto a presentarsi alla cerimonia del Pallone d’Oro con le stampelle, poche settimane dopo l’operazione.

Rodri, il Real Madrid ora frena la trattativa

Il nuovo problema alla schiena rischia di cambiare anche gli scenari di mercato. Nei giorni scorsi, il nome di Rodri era tornato con forza nei ragionamenti del Real Madrid. Una parte della dirigenza dei Blancos avrebbe spinto per convincere Florentino Perez a valutare l’assalto al centrocampista, sfruttando anche il contratto in scadenza con il Manchester City il 30 giugno 2027.

Rodri avrebbe già dato il proprio gradimento a un possibile trasferimento al Real Madrid, ma Perez non aveva ancora autorizzato l’operazione. Ora l’intervento chirurgico complica inevitabilmente ogni valutazione.

Manchester City, rinnovo e futuro da chiarire

Anche il Manchester City osserva con attenzione la situazione. I Citizens attendevano una risposta del giocatore alla proposta di rinnovo, ma il nuovo stop può modificare tempi e strategie.

La stagione del City inizierà il 23 agosto contro il Bournemouth, ma Rodri rischia di saltare buona parte della prima fase. Dopo il trionfo mondiale, arriva dunque un’altra frenata pesante per uno dei centrocampisti più forti del calcio internazionale.