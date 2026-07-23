Barcola infiamma il mercato: Manchester United in corsa, Liverpool avanti per l’erede di Salah

Barcola al centro di numerose voci di mercato, il talento del PSG conteso dai top club: il Liverpool è quello che fa più sul serio per il francese

Il futuro di Bradley Barcola continua a essere uno degli argomenti più caldi del mercato europeo. L’esterno offensivo del Paris Saint-Germain, classe 2002, è finito nel mirino di diversi top club, pronti a muoversi per provare a strapparlo ai campioni di Francia.

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Secondo quanto riportato da The Sun, anche il Manchester United si sarebbe inserito nella corsa per il talento francese. I Red Devils si aggiungono così a una concorrenza già molto qualificata, composta da Bayern Monaco, Arsenal e soprattutto Liverpool.

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Barcola mercato, il Liverpool studia il colpo

Al momento sarebbero proprio i Reds a trovarsi in una posizione di vantaggio. Il Liverpool considera Barcola un profilo ideale per il proprio attacco e sarebbe convinto di avere margini concreti per chiudere l’operazione.

Il francese viene visto come un possibile erede di Mohamed Salah, sia per caratteristiche offensive sia per capacità di incidere nell’uno contro uno. Dopo aver rinunciato all’ingaggio del giovane Yan Diomandé, destinato a finire alla corte di Luis Enrique, il club inglese avrebbe deciso di puntare con forza sull’esterno del PSG.

Barcola mercato, Arsenal e United non mollano

La corsa, però, resta apertissima. L’Arsenal non intende arrendersi e potrebbe rilanciare nelle prossime settimane. I Gunners, dopo la delusione per il mancato arrivo di Morgan Rogers, finito al Chelsea, vogliono regalare un rinforzo di alto livello al proprio reparto offensivo.

Anche il Manchester United osserva con grande attenzione. Il club di Old Trafford è alla ricerca di qualità, velocità e imprevedibilità sugli esterni, caratteristiche che rendono Barcola un profilo particolarmente interessante.

PSG, futuro Barcola tutto da decidere

Il Paris Saint-Germain resta alla finestra e valuta l’evoluzione della situazione. Barcola è considerato uno dei giovani più preziosi della rosa, ma davanti a un’offerta importante il club francese potrebbe essere chiamato a riflettere.

Con Liverpool, Manchester United, Arsenal e Bayern Monaco sulle sue tracce, il futuro dell’esterno francese promette di diventare uno dei grandi temi della finestra estiva. Il PSG sa di avere tra le mani un giocatore molto richiesto, mentre la Premier League prepara l’assalto.