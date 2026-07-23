Mercato Roma, Friedkin prepara nuovi affondi: Nusa ed El Mala nel mirino, per l’attacco ci sono Castro e Pellegrino!

Mercato Roma bloccato, Gasperini aspetta ancora i primi rinforzi: tutti i nomi per il ruolo di prima punta e di esterno offensivo

Il mercato della Roma fatica ancora a prendere quota. A un mese dall’inizio della Serie A, con l’esordio contro la Fiorentina sempre più vicino, Gian Piero Gasperini attende i primi innesti per completare una rosa che ha bisogno soprattutto di qualità offensiva.

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Il presidente Dan Friedkin è pronto a muoversi in prima persona per provare ad accelerare le operazioni e accontentare il nuovo tecnico giallorosso. La priorità resta chiara: rinforzare gli esterni d’attacco, reparto nel quale la Roma ha già visto sfumare alcuni obiettivi importanti.

Roma mercato, Nusa ed El Mala sono i nuovi obiettivi

Dopo aver perso la corsa per Mason Greenwood, passato dal Marsiglia al Fenerbahce per 40 milioni di euro, e per Crysencio Summerville, ormai indirizzato verso l’Al-Hilal di Simone Inzaghi per circa 75 milioni, la Roma ha aggiornato la lista dei profili seguiti.

In cima al taccuino del ds Tony D’Amico ci sono Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 del Lipsia, e Said El Mala, talento tedesco classe 2006 del Colonia. Due giocatori giovani, tecnici e con margini importanti, profili in linea con la volontà di costruire una Roma più dinamica e imprevedibile sugli ultimi metri.

Roma mercato, Moreira e Schjelderup restano alternative

La lista giallorossa non si ferma però a Nusa ed El Mala. Restano monitorati anche Diego Moreira, nazionale belga dello Strasburgo, e Andreas Schjelderup, norvegese del Benfica. Entrambi classe 2004, rappresentano soluzioni interessanti per aggiungere strappo, qualità nell’uno contro uno e profondità alla squadra di Gasperini.

Roma mercato, spuntano Castro e Pellegrino per l’attacco

Oltre agli esterni, la Roma valuta anche il ruolo di centravanti. In alternativa all’italo-tedesco Nicolò Tresoldi, classe 2004 del Bruges, secondo Sportitalia sarebbero emersi anche i nomi di Santiago Castro del Bologna e Mateo Pellegrino del Parma.

Sul fronte uscite, dopo aver “rispedito” Evan Ferguson al Brighton per fine prestito, la Roma cerca una sistemazione per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino sarebbe stato sondato dal Genoa, che lo valuta come alternativa a Tolu Arokodare del Wolverhampton, seguito anche da Ajax e Trabzonspor.