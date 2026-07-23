Vicario fuori rosa, il Tottenham non lo convoca per il tour estivo! Sviluppi importanti per il futuro del portiere

Vicario è stato messo fuori rosa dal Tottenham, che non lo ha convocato per il tour in Australia. I dettagli sul suo futuro

Si consuma uno strappo definitivo e per certi versi clamoroso tra il Tottenham e Guglielmo Vicario. L’estremo difensore italiano da oggi è ufficialmente fuori rosa ed è stato escluso dai convocati per il pre-season tour in Australia. La decisione presa dalla società londinese rappresenta un segnale forte e chiarissimo in ottica di calciomercato: gli Spurs hanno scelto di interrompere la continuità con il portiere azzurro, mettendolo di fatto sul mercato a poche settimane dal via ufficiale della nuova stagione.

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La rottura con il Tottenham e l’esclusione dalla tournée

L’assenza del nome di Vicario dall’elenco dei tesserati in partenza per la tournée estiva oltreoceano certifica un ridimensionamento insuperabile nei rapporti tra la dirigenza inglese e l’entourage del calciatore. Dopo essere stato a lungo un punto fermo e apprezzato della formazione londinese al suo arrivo in Premier League, la situazione attorno all’ex numero uno dell’Empoli è andata via via complicandosi. La scelta di non aggregarlo al gruppo per la preparazione in terra australiana conferma come il club stia spingendo per una soluzione in uscita a titolo definitivo o in prestito prima della fine della sessione estiva.

Ritorno in Serie A: le opzioni Juventus e Napoli

La decisione del Tottenham riapre immediatamente le strade verso un possibile ritorno del portiere nel campionato italiano. In questo momento, secondo Fabrizio Romano, Vicario rimane un’alternativa per Juve e Napoli, due società interessate a cogliere eventuali opportunità di mercato tra i pali:

Juventus : La dirigenza bianconera osserva con attenzione la situazione, considerando l’estremo difensore un profilo d’alto livello per garantire massima affidabilità e competizione nel reparto arretrato.

: La dirigenza bianconera osserva con attenzione la situazione, considerando l’estremo difensore un profilo d’alto livello per garantire massima affidabilità e competizione nel reparto arretrato. Napoli: Anche la società azzurra ha inserito il nome del classe 1996 nella propria lista delle opzioni, valutando l’inserimento di un portiere esperto e già abituato alle pressioni della Serie A.

Uno scenario in evoluzione: ancora nessuna certezza

Nonostante l’interesse e l’apprezzamento mostrato da parte dei due club italiani, la situazione si sviluppa ancora senza certezze. Al momento non sono stati avviati affondi decisivi né intese già definite sul piano economico. Tuttavia, la scelta del Tottenham di metterlo ai margini della rosa accelera inevitabilmente le trattative, costringendo le parti a trovare una sistemazione nei prossimi giorni.