Di Francesco duro sul caso Banda: «Quando manca il rispetto io non transigo e neanche la società!»

Di Francesco, allenatore del Lecce, ha presentato così la nuova stagione dei salentini. Queste le sue dichiarazioni

Il Lecce ha ufficialmente dato il via alla propria stagione sportiva sotto la guida di Eusebio Di Francesco. L’allenatore abruzzese è stato riconfermato sulla panchina giallorossa dopo la preziosa salvezza conquistata nella scorsa annata. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex tecnico della Roma ha fatto il punto sul momento della squadra, sulle strategie di trasferimento e sulla gestione dei singoli tesserati.

A proposito del ritorno sul terreno di gioco e della ripartenza, Di Francesco ha esordito: “Nel momento in cui si stacca si ha il desiderio di pensare ad altro, ma quando ritorni al campo e inizi a pensare alla squadra ti immedesimi in quello che è il tuo ruolo”. Proseguendo la sua analisi, ha poi sottolineato il valore della continuità aziendale e tattica: “È un vantaggio per entrambi, arrivo da stagioni particolari dove credo di aver sempre costruito qualcosa di bello a livello di gioco e identità, ma mancavano i risultati, che sono la parte più importante. Poter dare continuità tecnica a questo progetto è un punto a favore”.

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Le strategie di calciomercato e le esigenze tattiche

Ampio spazio è stato dedicato alle manovre del calciomercato del Lecce. Il mister ha raccomandato la calma, ribadendo la piena intesa con la dirigenza: “Credo che il direttore si stia muovendo, a volte avere fretta può essere un grande errore. Abbiamo il tempo di valutare i giocatori che si adattano al meglio al nostro gioco. È ovvio che i profili individuati debbano essere in linea con gli obiettivi economici della società. Io come allenatore ovviamente li vorrei tutti e subito, ma so che non è possibile”.

Sul piano tattico, la rosa necessita di profili complementari a Stulic, capaci di attaccare la profondità, oltre ad innesti sulle corsie esterne. Tra i singoli, un focus particolare è andato su Pierotti: “Può anche giocare mezz’ala, perché può farlo. Bisogna dare continuità, far capire se possa essere davvero il suo futuro. Siamo sempre in tempo a posizionarlo sulla corsia. È un ragazzo eccezionale“.

Gestione del gruppo: dal caso Banda alla crescita di Camarda

L’allenatore ha poi fatto chiarezza sulla delicata situazione legata a Lameck Banda, richiamando l’intero gruppo al rispetto delle regole: “Credo che ogni calciatore può avere l’ambizione di migliorarsi. Il passaggio qui bisogna farlo per bene, bisogna avere senso di appartenenza. Bisogna dare il massimo per rappresentare al meglio questa squadra. Quando manca il rispetto io non transigo e neanche la società“.

Infine, un pensiero di stima è stato rivolto al giovane attaccante Francesco Camarda: “Secondo me dal punto di vista della maturità è pronto per il Milan. È un grandissimo lavoratore, deve migliorare alcune cose dal punto di vista fisico e tattico. Non deve fermarsi sull’errore, a volte devi lavorare sulla loro testa. Fa parte della vita l’errore“.