Adeyemi al Barcellona, è ufficiale: super colpo dei blaugrana! Firma fino al 2031, i dettagli della trattativa con il Borussia Dortmund

Adeyemi al Barcellona, i blaugrana hanno ufficializzato il colpo dal Borussia Dortmund. Ecco il comunicato e i dettagli

Il Barcellona rinforza il proprio reparto offensivo con un colpo di grande spessore per il presente e per il futuro. Il club catalano e il Borussia Dortmund hanno infatti raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento dell’attaccante Karim Adeyemi. Il talento tedesco ha già apposto la firma sul suo nuovo contratto, legandosi alla società blaugrana a lungo termine con un accordo valido fino al 2031.

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Profilo e caratteristiche: velocità e duttilità per l’attacco blaugrana

Nato a Monaco di Baviera il 18 gennaio 2002 da padre nigeriano e madre rumena, Adeyemi garantisce alla formazione catalana un profilo d’attacco estremamente completo ed entusiasmante. Nel corso della sua giovane carriera, il classe 2002 ha dimostrato una spiccata capacità di disimpegnarsi sia sulle fasce offensive sia al centro del reparto come centravanti, abbinando un’eccellente tecnica individuale a una velocità bruciante e a un potente piede sinistro.

Il ricongiungimento con il tecnico Hansi Flick

Le doti atletiche e tattiche del calciatore rappresentano un’opzione di altissimo valore per Hansi Flick, che conosce molto bene le sue qualità. Quando Adeyemi militava nel Red Bull Salisburgo — suo primo club professionistico dopo la crescita nei settori giovanili di Forstenried, Bayern Monaco e SpVgg Unterhaching —, fu proprio l’attuale allenatore del Barcellona a farlo esordire nella nazionale maggiore tedesca. A distanza di quasi cinque anni, i due si ritrovano in un contesto diverso ma con la medesima intesa.

Esperienza internazionale e carica per la nuova stagione

Nelle ultime quattro stagioni trascorse al Borussia Dortmund, l’attaccante si è affermato con continuità sia in Bundesliga sia in Champions League, competizione nella quale vanta già 48 presenze totali (37 con la maglia della squadra tedesca e 11 con il Salisburgo). Due di queste sfide lo hanno visto opposto proprio al Barcellona nella scorsa edizione del massimo torneo continentale.

Nonostante il ruolo importante ricoperto durante le qualificazioni con la Germania, il giocatore non è stato incluso nella rosa definitiva per la fase finale del Mondiale 2026. Dopo un’estate trascorsa a riposare e ricaricare le batterie, Adeyemi si presenta ai nastri di partenza della preparazione pre-campionato in perfette condizioni fisiche, pronto a mettersi a completa disposizione di Flick per iniziare la sua nuova avventura blaugrana.