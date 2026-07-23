Fiorentina, Jiménez si presenta: «Ho detto subito sì, mi hanno convinto le prospettive»

Fiorentina, Jiménez nuovo rinforzo per Grosso: il terzino, ex Milan e Bournemouth si presenta in conferenza stampa

Álex Jiménez si presenta alla Fiorentina. Il terzino destro spagnolo classe 2005, arrivato dopo l’esperienza in Premier League con il Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa raccontando le prime sensazioni da nuovo giocatore viola.

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Il difensore arriva da una stagione importante in Inghilterra, chiusa con 32 presenze, 1 gol e 1 assist, contribuendo anche alla prima storica qualificazione europea del Bournemouth. Per Jiménez non si tratta però del primo contatto con il calcio italiano: in passato ha già vestito la maglia del Milan, con cui ha collezionato 34 presenze complessive e 2 assist.

Da alcuni giorni il giovane spagnolo si è aggregato al ritiro della Fiorentina, mettendosi subito a disposizione di Fabio Grosso in vista della nuova stagione.

Fiorentina, Jiménez racconta la trattativa

Il nuovo terzino viola ha spiegato come la trattativa con il club sia nata e si sia chiusa rapidamente. La scelta, secondo le sue parole, è stata immediata.

TRATTATIVA – «La trattativa è andata molto veloce. Quando ho saputo della Fiorentina ho detto subito sì, mi hanno convinto le prospettive di questa società. Il Milan è stata una tappa importante della mia carriera, da dove tutto è iniziato. Ora però sono qui e penso alla viola e a lavorare. Sono contento della vittoria del Mondiale».

Parole chiare, che confermano la volontà del giocatore di voltare pagina e concentrarsi pienamente sul nuovo percorso a Firenze.

Fiorentina, Jiménez tra ruolo e obiettivi

Jiménez ha poi parlato del proprio percorso di crescita, sottolineando la necessità di continuare a migliorare e di mettersi al servizio della squadra. Il suo ruolo naturale resta quello di terzino destro, posizione nella quale si sente maggiormente a suo agio.

CRESCITA E RUOLO – «Sono giovane e devo ancora crescere. Non è un male cambiare squadra, l’importante è fare bene. L’obbiettivo di questo gruppo è di migliorare tutti, cercando di arrivare il più lontano possibile. Ruolo? Sono a disposizione di Grosso, nella mia carriera ho sempre giocato terzino destro, che è il ruolo che preferisco».

Fiorentina, Jiménez guarda avanti con fiducia

Il classe 2005 ha infine spiegato di essere ancora nella fase iniziale del lavoro con Grosso, ma di voler dare il massimo per inserirsi rapidamente nei meccanismi viola. L’esperienza in Premier League, così come quelle con Real Madrid B e Milan Futuro, rappresenta per lui un bagaglio importante.

ESPERIENZE – «Sono qui da una settimana, l’allenatore non mi ha ancora detto cosa vuole da me. Io cercherò di dare il meglio di me. Iraola è un allenatore bravissimo ma rappresenta il passato. In Premier il campionato è un po’ più fisico ma aver fatto tante esperienze mi aiuterà. Sia il Real Madrid B che il Milan Futuro mi hanno aiutato nel percorso di crescita».

Per la Fiorentina, Jiménez rappresenta un innesto giovane, duttile e già abituato a contesti competitivi. Ora toccherà a Grosso valorizzarne corsa, personalità e qualità sulla fascia destra.