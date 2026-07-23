Newcastle scatenato, è fatta per Aladji Bamba dal Monaco: affare da 41 milioni di euro!

Newcastle ha chiuso per Aladji Bamba dal Monaco: operazione da 41 milioni di euro per il colpo dei Magpies

Il Newcastle mette a segno un altro importantissimo colpo di mercato per il presente e in prospettiva, confermando le enormi ambizioni della propria proprietà. Il club bianconero ha infatti raggiunto l’accordo totale con il Monaco per il trasferimento a titolo definitivo di Aladji Bamba. L’operazione si è sbloccata nelle ultime ore e il giovane talento è pronto a compiere il grande salto nel campionato di Premier League.

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Cifre e dettagli dell’intesa: operazione da 41 milioni di euro

I contatti tra la dirigenza dei Magpies e i vertici della società del Principato si sono conclusi con la fumata bianca definitiva. L’affare si è concluso per 41 milioni di euro e garantisce al club francese una cifra di primissimo livello, consentendo al contempo agli inglesi di assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio continentale. Parallelamente, risultano anche condizioni personali concordate con il Newcastle, con l’entourage del calciatore che ha definito ogni dettaglio riguardante la durata del contratto e l’ingaggio.

Via libera dal Monaco: visite mediche autorizzate in Inghilterra

A confermare la conclusione imminente dell’affare è stato l’esperto di mercato Fabrice Hawkins, che ha ricostruito gli ultimi passaggi dell’operazione. Una volta incassato il via libera dal Monaco, il giocatore ha ottenuto l’autorizzazione a lasciare la Francia per volare alla volta del Regno Unito. Con le visite mediche autorizzate, il calciatore sosterrà i test fisici prima di firmare il contratto e posare per le foto di rito con la sua nuova maglia.

Un innesto di qualità per lo scacchiere dei Magpies

L’acquisto di Aladji Bamba si inserisce perfettamente nella linea strategica del Newcastle, sempre attento a investire su profili giovani, dotati di grande atletismo e margini di miglioramento importanti. L’impatto con il calcio inglese rappresenterà una sfida stimolante per il giocatore, ma le doti mostrate in Ligue 1 offrono ampie garanzie. Con questo innesto da 41 milioni di euro, la società inglese rinforza ulteriormente la rosa a disposizione del proprio staff tecnico per affrontare al meglio gli impegni della stagione.