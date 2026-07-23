Calciomercato Sassuolo, offerta da 6 milioni al Como per Van Der Brempt: la situazione e cosa potrebbe succedere

Calciomercato Sassuolo, presentata al Como una offerta per Van Der Brempt: novità e sviluppi importanti

Il Sassuolo intensifica le proprie manovre nella sessione estiva di calciomercato con l’obiettivo prioritario di ristrutturare il proprio reparto arretrato. La dirigenza neroverde ha individuato un profilo di grande prospettiva per arricchire la rosa a disposizione del tecnico Alberto Aquilani e ha mosso i primi passi ufficiali: il club ha infatti presentato un’offerta da 6 milioni di euro per Van Der Brempt, difensore di proprietà del Como secondo Gianluca Di Marzio.

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Rinforzo per la difesa di Aquilani dopo la partenza di Muharemovic

La decisione di affondare il colpo sul mercato dei difensori nasce da una chiara esigenza tattica e numerica all’interno dell’organico emiliano. Dopo la cessione di Muharemovic, la società si è mossa rapidamente per individuare un sostituto all’altezza, in grado di integrarsi al meglio nei meccanismi di gioco promossi dalla nuova guida tecnica.

Il belga classe 2002 risponde perfettamente all’identikit tracciato dallo staff tecnico. Dotato di grande fisicità, dinamismo e spiccate capacità atletiche, Van Der Brempt è un rinforzo importante, garantendo duttilità e affidabilità sulla corsia. La sua abilità sia nella fase di contenimento che in quella di accompagnamento della manovra offensiva lo rende un innesto ideale per il sistema di gioco neroverde.

Si attende la risposta del Como: possibile richiesta al rialzo

Sferrato l’attacco, la palla passa ora direttamente alla dirigenza comasca. A questo punto, si attende la risposta del Como alla proposta formalizzata dal club emiliano. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa e potrebbe richiedere ulteriori passaggi negoziali nelle prossime giornate.

La società lariana, infatti, chiederà una cifra superiore. Il Como considera il terzino belga un elemento di forte valore patrimoniale e tecnico, e non appare disposto a concedere sconti rispetto alle proprie valutazioni iniziali. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se il Sassuolo deciderà di effettuare un rilancio economico per chiudere l’accordo e regalare ad Aquilani un tassello fondamentale per la stagione.