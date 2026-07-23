Elliot Anderson è ufficialmente del Manchester City: «È un privilegio essere qui». Numeri da capogiro per il nuovo gioiello dei Citizens

Elliot Anderson ufficiale al Manchester City: le sue prime parole e il comunicato dei Citizens

Il Manchester City rinforza in modo importante la propria linea mediana piazzando un grande colpo di calciomercato. Il club dell’Etihad Stadium ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del centrocampista Elliot Anderson, prelevato a titolo definitivo dal Nottingham Forest. Il nazionale inglese, ventitré anni, ha firmato un lungo contratto quinquennale che lo legherà alla società Cityzen.

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Le prime parole di Anderson: “Un privilegio far parte del City”

Dopo aver completato l’iter burocratico e la firma sui documenti, il nuovo acquisto non ha nascosto il proprio entusiasmo per il trasferimento:

“Il City è uno dei club più grandi al mondo e la rosa che ha è incredibile, fortissima in ogni ruolo. Non appena ho saputo che mi volevano, ero assolutamente determinato a concretizzare questo trasferimento.”

Proseguendo nella sua prima intervista ufficiale, il mediano cresciuto nel Newcastle United ha aggiunto:

“Da calciatore, vuoi metterti alla prova ai massimi livelli. Essere al City mi dà questa opportunità. Dall’esterno, il City appare come un club che tratta bene i suoi giocatori e offre l’ambiente ideale per eccellere. Il successo che ha ottenuto e il modo in cui ha giocato negli ultimi 10-15 anni sono stati straordinari. È un privilegio avere la possibilità di farne parte.”

Infine, parlando dei suoi prossimi obiettivi personali sotto la guida di mister Maresca:

“Non appena arriverò a Manchester dopo la pausa, farò tutto il possibile per affermarmi nella squadra del City. È un club costruito per vincere trofei e competere ai massimi livelli. Questo è entusiasmante per qualsiasi calciatore. Sono felicissimo di aver ricevuto questa opportunità e sono determinato a ripagare la fiducia che il City ha riposto in me.”

L’elogio di Hugo Viana e i numeri da top player

L’operazione è stata commentata con grande soddisfazione anche dal direttore sportivo Hugo Viana:

“Elliot è uno dei giovani talenti più promettenti del centrocampo mondiale in questo momento. Offre energia, un’eccezionale propensione al lavoro e una gamma di passaggi straordinaria. I suoi progressi negli ultimi anni sono stati davvero impressionanti e sottolineano la sua voglia di diventare il miglior giocatore possibile.”

Il dirigente dei Cityzens ha poi concluso guardando alle prospettive di crescita del calciatore:

“A soli 23 anni, ha ampie possibilità di crescita nei prossimi anni e crediamo che possa diventare un centrocampista completo. Il Manchester City è il posto migliore per lui per sviluppare il suo gioco e continuare a migliorare, e siamo contenti che la pensi come noi. Non vedo l’ora di vedere Elliot lavorare con noi in vista della nuova stagione. Sono sicuro che ogni tifoso del City sia entusiasta di vedere cosa sarà in grado di fare.”

Centrocampista dinamico e tra i pilastri della selezione guidata da Thomas Tuchel, Anderson porta a Manchester numeri straordinari registrati nell’ultima stagione: 411 chilometri percorsi, 104 contrasti, ben 3.300 tocchi di palla e 2.080 passaggi completati, a testimonianza di una presenza totale in mezzo al campo.