Alla scoperta di Mikel Amondarain: ecco chi è il nuovo centrocampista in arrivo al Bologna. L’identikit

Il Bologna continua a muoversi con grande tempestività sul mercato internazionale, piazzando un colpo di grandissima prospettiva per il proprio reparto mediano. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club rossoblù è ormai a un passo dall’acquisto definitivo di Mikel Amondarain, promettente centrocampista di proprietà dell’Estudiantes.

Il giovane argentino era da diverse settimane in cima alla lista dei desideri della dirigenza emiliana, che è riuscita a piegare le resistenze del club di La Plata con un’offerta economica pari a 10 milioni di euro per il cartellino più 2 milioni di bonus. L’accordo tra le parti è ormai totale e la tabella di marcia è già tracciata: per la giornata di martedì sono previste le visite mediche di rito, che precederanno la firma sul contratto.

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Chi è Mikel Amondarain: profilo, ruolo e caratteristiche del talento argentino

Nato nel 2005, Amondarain rappresenta uno dei profili più interessanti ed emergenti del panorama calcistico sudamericano. Cresciuto nel settore giovanile dell’Estudiantes — un vivaio storicamente rinomato per la capacità di forgiare giocatori di carattere e grande intelligenza tattica —, il classe 2005 ha bruciato le tappe riuscendo ad affermarsi in prima squadra grazie a una maturità calcistica fuori dal comune per la sua età.

Dal punto di vista tattico, Amondarain si distingue come un centrocampista completo e moderno, in grado di disimpegnarsi con disinvoltura sia da mediano metodista davanti alla difesa, sia da mezzala di inserimento in un impianto di gioco a tre. Tra le sue qualità principali spiccano un’ottima visione di gioco, una spiccata capacità di dettare i tempi della manovra e una notevole precisione nel palleggio.

A queste doti tecniche il giovane argentino abbina un’eccezionale struttura fisica e dinamismo, caratteristiche che gli consentono di farsi valere nei contrasti e di garantire una presenza costante nella fase di intercettazione e recupero palla. La sua crescita nell’ultimo anno ha attirato i fari di diversi club europei, ma la società emiliana è stata la più rapida a concretizzare l’interesse. L’operazione rispecchia appieno la filosofia del Bologna, da tempo orientata su giovani talenti ad alto potenziale da valorizzare e lanciare nel campionato italiano.

Ultimi dettagli e l’arrivo in Italia

Con il superamento degli esami medici fissati per martedì, il calciatore si legherà al Bologna per iniziare la sua prima avventura nel calcio europeo. L’innesto del classe 2005 garantirà alla rosa rossoblù un’alternativa di grande qualità e freschezza atletica per la nuova stagione.