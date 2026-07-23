Cristante: «Stiamo lavorando bene, conosciamo già i concetti del mister e stiamo cercando di dare continuità. Siamo partiti forte e si lavora tanto»

La preparazione estiva delle squadre di Serie A entra nel vivo in vista della stagione 2026/27, con i club impegnati nei primi test amichevoli utili ad aumentare i carichi di lavoro e a mettere in pratica le nuove idee tattiche. Tra le formazioni protagoniste della giornata c’è la Roma, che al centro sportivo Fulvio Bernardini ha affrontato il Trastevere nel secondo impegno del suo precampionato.

La squadra giallorossa ha dominato la sfida, imponendosi con un netto 6-0 grazie alle firme di Malen, Dybala, Cristante, Cherubini, Angeliño e Arena, confermando una condizione già brillante e una buona assimilazione dei principi di gioco.

Per Gian Piero Gasperini si è trattato di un test particolarmente significativo: il tecnico ha potuto ritrovare alcuni protagonisti della scorsa stagione e accogliere i primi giocatori rientrati dal Mondiale, iniziando così a costruire l’ossatura della nuova Roma.

Tra i punti fermi del gruppo resta Bryan Cristante, reduce dal rinnovo di contratto e sempre più centrale nel progetto tecnico giallorosso.

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PAROLE – «Stiamo lavorando bene, conosciamo già i concetti del mister e stiamo cercando di dare continuità. Siamo partiti forte e si lavora tanto. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, sicuramente qualcuno arriverà, poi sarà compito della società

fare le valutazioni»

PELLEGRINI – «Ci siamo sentiti, lo aspettiamo a braccia aperte. Speriamo possa tornare con il gruppo il prima possibile, perché è un giocatore importante per noi»

OBIETTIVI – «Prima di tutto vogliamo trovare continuità e continuare a crescere. Quest’anno avremo anche la Champions, una competizione sicuramente più impegnativa, quindi sarà importante affrontare ogni partita nel modo giusto. È ancora presto per fissare obiettivi precisi, ma vogliamo disputare un grande campionato. In Champions League si affrontano le migliori squadre d’Europa e già dalla prima fase ci saranno avversari di grande livello. Dovremo farci trovare pronti, perché vogliamo vivere una bella stagione anche in campo internazionale».