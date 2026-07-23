Napoli, doppio stop per Buongiorno e Lucca: Allegri perde un pilastro, ma il centravanti rientra presto

Massimiliano Allegri non ha iniziato nel modo sperato la sua avventura sulla panchina del Napoli. Il nuovo tecnico azzurro, infatti, sta già facendo i conti con una serie di problemi fisici che hanno ridotto il numero di giocatori disponibili nelle prime settimane di lavoro. Nel pomeriggio, la società ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca, entrambi costretti a fermarsi dopo i rispettivi accertamenti medici.

Buongiorno, uno dei rinforzi più attesi dell’estate, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita, ma il difensore dovrà osservare un periodo di stop significativo: si parla di 2-3 mesi prima di poter tornare a disposizione di Allegri.

Una tegola pesante per il Napoli, che aveva individuato nel centrale ex Torino un pilastro della nuova linea difensiva. Il suo recupero sarà monitorato con grande attenzione dallo staff sanitario, ma la sua assenza obbligherà l’allenatore a rivedere le rotazioni e le gerarchie del reparto arretrato.

Situazione meno preoccupante, invece, per Lorenzo Lucca, uscito dolorante dall’amichevole contro l’Arezzo. Gli esami hanno evidenziato un problema di entità contenuta, che richiederà comunque un breve periodo di riposo. Per l’ex Udinese, i tempi di recupero stimati sono di circa due settimane, dopo le quali potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Allegri spera di riaverlo presto, anche perché il centravanti rappresenta un’alternativa importante per completare il reparto offensivo.

In un momento in cui il nuovo Napoli sta cercando di costruire identità, automatismi e condizione, queste assenze complicano il lavoro quotidiano del tecnico. La società, però, resta fiduciosa: Buongiorno seguirà un percorso di recupero strutturato, mentre Lucca dovrebbe tornare disponibile già a inizio agosto. Intanto, Allegri dovrà gestire l’emergenza e trovare soluzioni immediate per non rallentare la preparazione estiva.

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COMUNICATO – “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione. Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore”.