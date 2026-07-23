Calciomercato Juve: Dibu Martinez difficile! Per l’attacco altro tentativo per Kolo Muani, Joao Mario alla Fiorentina

La Juventus prosegue senza sosta il lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, con la questione portiere che resta uno dei dossier più delicati. La trattativa per Dibu Martínez si è complicata: l’Aston Villa continua a fare muro e non prende in considerazione i 6-7 milioni offerti dai bianconeri. L’argentino, dal canto suo, rivendica una promessa ricevuta e spinge apertamente per il trasferimento a Torino, ma la distanza economica resta significativa.

Per questo la dirigenza juventina mantiene vivi i contatti con il Parma per Suzuki, profilo che rimane centrale nella ricerca del nuovo numero uno. Il portiere ha ricevuto proposte anche dalla Premier League, ma la Juve sta lavorando per avvicinare le cifre della trattativa alla propria valutazione, distante da quella degli emiliani. I dialoghi sono proseguiti anche oggi, con un incontro in Lega tra Carnevali e Cherubini, ma la distanza tra le parti non è ancora colmata. Parallelamente resta aperta l’opzione Vicario, che i bianconeri valutano come alternativa concreta: qualora si decidesse di affondare il colpo, l’obiettivo sarebbe ottenere condizioni economiche favorevoli. Al momento, Suzuki e Vicario sembrano in corsia di sorpasso rispetto a Martínez.

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Sul fronte offensivo, la Juventus continua a spingere per Randal Kolo Muani. È stata ritoccata l’offerta al PSG e ora si attende una risposta da Parigi. La società è fiduciosa di poter arrivare a un compromesso definitivo per riportare a Torino l’attaccante francese, autore nella sua precedente esperienza bianconera di 22 presenze, 10 gol e 3 assist complessivi.

Capitolo uscite: avanzano i contatti con la Fiorentina per il prestito di Joao Mario. La Juve ha aperto alla formula e si lavora per trovare un’intesa. Il terzino classe 2000, reduce da sei mesi al Bologna, è considerato un profilo utile dai viola per completare la fascia destra.