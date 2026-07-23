Ter Stegen Ajax, accordo in stand-by: Flick valuta la convocazione per la tournée inglese del Barça

Il trasferimento di Marc-André ter Stegen all’Ajax continua a essere uno dei dossier più complessi dell’estate del Barcellona. Nonostante un’intesa di massima già raggiunta tra le parti, l’operazione sta subendo nuovi rallentamenti dovuti a questioni burocratiche e fiscali che impediscono di arrivare alla firma definitiva.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la situazione potrebbe protrarsi almeno fino ad agosto, con il club olandese che spinge per accelerare i tempi e chiudere il prima possibile.

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L’Ajax, che nella prossima stagione sarà guidato da Míchel, considera ter Stegen il rinforzo ideale per la porta. Il tecnico spagnolo aveva già potuto contare su un portiere proveniente dal Barcellona nella scorsa annata, ma un infortunio ne aveva limitato l’impiego a sole due partite. Proprio per questo, la dirigenza dei Lancieri ha individuato nel tedesco un profilo di esperienza e affidabilità, capace di garantire immediato rendimento e leadership in un reparto che necessita di stabilità.

Nel frattempo, cresce l’incertezza attorno al programma estivo del portiere. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi nei prossimi giorni, ter Stegen potrebbe essere convocato da Hansi Flick per la tournée del Barcellona in Inghilterra, prevista a partire da lunedì nel centro sportivo di St. George’s Park. La decisione finale spetterà proprio al tecnico blaugrana, che dovrà valutare se includere il giocatore nella spedizione o lasciarlo lavorare a parte in attesa della conclusione dell’operazione con l’Ajax.

Il Barcellona resta fiducioso sulla buona riuscita della trattativa, ma i tempi si stanno allungando più del previsto. L’Ajax, dal canto suo, continua a premere: l’obiettivo è avere ter Stegen a disposizione già nelle prime settimane di preparazione, evitando ulteriori complicazioni in una trattativa che, almeno sulla carta, sembrava già definita.