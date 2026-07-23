Milan, nuovo colpo in difesa: arriva Diawara dal Troyes. Sarà il vice Pavlovic nella rosa di Amorim

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato e, dopo gli investimenti da oltre 100 milioni complessivi per Gonçalo Ramos e Mario Gila, chiude un’altra operazione strategica per il reparto arretrato. I rossoneri hanno infatti definito l’arrivo di Sankhoun Diawara, difensore centrale classe 2006 del Troyes, che verrà aggregato subito alla prima squadra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il giovane francese sarà il nuovo vice Pavlovic nel progetto tecnico di Rúben Amorim.

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Il Milan ha investito circa 3 milioni di euro, superando la concorrenza dei Rangers, pronti a garantirgli un posto da titolare. Nonostante la proposta più allettante dal punto di vista del minutaggio, Diawara ha scelto i rossoneri, convinto dal percorso di crescita e dal valore del progetto.

Ruolo e caratteristiche del nuovo acquisto

Inizialmente, il club aveva valutato l’idea di inserirlo nel Milan Futuro, permettendogli un percorso graduale lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, però, è emersa con forza la possibilità di portarlo subito in prima squadra come alternativa diretta a Pavlovic. Diawara è un centrale mancino, dotato di buona qualità nell’impostazione e nella gestione del pallone: caratteristiche che si sposano perfettamente con le richieste di Amorim. Nel corso della stagione potrebbe ritagliarsi spazio nelle rotazioni, soprattutto nelle fasi di turnover.

I numeri con il Troyes

Diawara è stato promosso stabilmente in prima squadra nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando quasi 20 presenze tra Ligue 2 e coppe. Ha segnato un gol in coppa e fornito un assist in campionato, giocando anche da terzino sinistro in diverse occasioni. Da marzo a maggio ha disputato 9 partite consecutive da titolare, senza mai essere sostituito: un segnale di affidabilità e continuità.

A livello internazionale, ha completato tutta la trafila delle giovanili francesi fino all’Under 19, con cui conta già alcune presenze.



