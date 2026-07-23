Iker Bravo al Watford: in arrivo anche Payero e Zemura, triplo colpo sull’asse Udinese‑Pozzo

Si chiude definitivamente l’operazione sull’asse Udinese–Watford, un canale di mercato ormai consolidato all’interno della famiglia Pozzo. Dopo le anticipazioni su Iker Bravo, che ha già firmato con il club inglese, arrivano conferme anche per gli altri due giocatori coinvolti: Martín Payero e Jordan Zemura sono pronti a seguire lo stesso percorso.

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Payero ha completato nelle ultime ore le visite mediche in Inghilterra, passaggio che precede la firma sul nuovo contratto con il Watford. Per Zemura, invece, gli ultimi dettagli sono stati sistemati e l’accordo è considerato definito: anche lui firmerà nei prossimi giorni, chiudendo così un trasferimento già impostato da tempo.

Con queste tre operazioni, l’Udinese saluta tre elementi della propria rosa e il Watford si assicura altrettanti rinforzi per la prossima stagione, confermando ancora una volta la sinergia tra i due club. Un asse che continua a funzionare e che permette movimenti rapidi, mirati e spesso vantaggiosi per entrambe le società. A riportare la notizia è Di Marzio, che conferma come tutte le trattative siano ormai chiuse e pronte per essere ufficializzate.