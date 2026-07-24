Una poltrona per tre: il nuovo portiere della Juve passa attraverso queste opzioni. Qual è il nome giusto per Spalletti

Il nuovo portiere della Juve sarà uno di loro tre. Ecco la situazione nome per nome per rinforzare il reparto bianconero

Con Michele Di Gregorio ormai destinato ai saluti dopo essere partito titolare a Basilea, la Juventus si appresta a stringere i tempi per regalare a Luciano Spalletti il nuovo portiere titolare. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il tecnico di Certaldo sono stati chiarissimi: l’ingaggio di un estremo difensore di altissimo profilo rappresenta la priorità assoluta per alzare la competitività della rosa in vista dell’inizio del campionato. La corsa a tre comprende profili dalle caratteristiche ben differenti.

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Le opzioni per i pali: il sogno Martínez, la pista Vicario e la tentazione Suzuki

In cima ai desideri di Spalletti c’è Emiliano “Dibu” Martínez. L’estremo difensore dell’Aston Villa e della Selección argentina è il preferito del mister bianconero, desideroso di aggiungere carisma, esperienza e personalità al reparto difensivo. Tuttavia, la trattativa resta complessa: la Juve mette sul piatto 6,5 milioni di euro complessivi tra prestito e riscatto, a fronte dei 12 milioni pretesi dagli inglesi per il quasi trentaquattrenne. Nonostante la volontà del “Dibu” di sbloccare l’affare con una delle sue uscite, la dirigenza evita illusioni.

Con la pista argentina in salita, prende quota la candidatura di Guglielmo Vicario. Scivolato indietro nelle gerarchie del Tottenham di Roberto De Zerbi, il ventinovenne azzurro non è volato in Oceania per la tournée estiva. Carnevali, forte dell’eccellente canale aperto con De Zerbi, sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto, mentre il portiere attende la chiamata per Torino. Infine c’è la suggestione Zion Suzuki, ventitreenne del Parma che affascina Spalletti per la grande abilità nei rilanci lunghi. La valutazione di almeno 30 milioni di euro e la fitta concorrenza estera rendono l’operazione complessa, ma le incertezze del PSG sul mercato potrebbero favorire un blitz a sorpresa della Signora.

Chi deve essere il numero uno? Il profilo ideale per la porta bianconera

Valutando la situazione del reparto arretrato, il profilo ideale per guidare la difesa bianconera resta proprio quello di Emiliano “Dibu” Martínez. Alla Juventus in questo momento serve innanzitutto grande carattere e la presenza in rosa di chi sa vincere ai massimi livelli internazionali. L’esperienza dell’argentino, unita alla sua carismatica leadership e all’abitudine a gestire la pressione delle sfide decisive, garantirebbe a Spalletti quell’impatto di personalità fondamentale per far compiere un immediato salto di qualità a tutta la squadra.